Siena contro Firenze, local versus global…come oggi

di Andrea Gandini. Economista, analista del futuro sostenibile.

Il ferragosto (feriae augusti) è una festa istituita dall’imperatore romano Pericle nel V secolo a.C. per “ricreare lo spirito dei cittadini”. I Romani erano profondamente materialisti e ciò però fa pensare quanto la nostra società si sia allontanata dalla spiritualità: quale politico oggi introdurrebbe una festa per motivi spirituali?

Schiavi e stranieri ne erano esclusi, così come oggi non ne fruiscono i lavoratori precari o in nero e 2 miliardi di lavoratori poveri nel mondo. Nasce alla conclusione del ciclo annuale del lavoro agrario, come cesura tra passato e futuro. Il principio delle ferie sarà poi codificato nel 1871 dal Bank Holiday Act a favore dei soli bancari inglesi che avranno pagati alcuni giorni di ferie al di fuori delle feste comandate (Natale e Pasqua). Bisognerà poi aspettare il 1936 in Francia per vedere approvata dal parlamento una legge che istituisce due settimane retribuite di ferie per tutti i salariati. La nostra Costituzione (art.36) prevede il diritto al riposo settimanale e a ferie retribuite. Diritti e welfare (anche in Occidente) sono molto più recenti di quanto si crede.

Siena celebra il ferragosto correndo il Palio in Piazza del Campo per 3 giri. Il 3 è il numero dello spirito, della trinità, così come il 4 è il numero della materia e il 7 (3+4) è lo “spirito nella materia”, il numero del presente, dei giorni della settimana, dei colori dell’arcobaleno, che ci invita a porre la spiritualità “celeste” nella vita di tutti i giorni (“materia”), al fine di poter incarnare lo spirito con opere e pensieri. Il 12 è invece il numero dell’eternità, dello zodiaco, delle 12 costellazioni. Per Siena è importante il numero 9 (multiplo di 3) perché in nove parti fu diviso il territorio da cui venivano eletti i 300 consiglieri e i Nove governanti del Comune che duravano in carica solo un anno (in alcuni periodi anche solo 2 mesi). Non potevano essere rieletti e il sindaco doveva essere un “forestiero” che non privilegiasse amici e conoscenti e risiedere al termine del mandato almeno 2 mesi per una verifica del suo operato che se, malevolo, comportava pesanti multe.

Il libero comune di Siena ebbe questa forma straordinaria di democrazia dal 1125 al 1555 e rappresenta, dopo l’esperienza della polis greca, la più avanzata esperienza di democrazia nel mondo (insieme a quella di altri Comuni italiani) e, a mio avviso, per tanti aspetti migliore di quella attuale. Il dipinto “Allegoria del Buon/cattivo Governo” di Ambrogio Lorenzetti (1338) rappresenta in modo eccelso le caratteristiche di come si governò in quei 430 anni. In questo dipinto appaiono per la prima volta nella storia personaggi non sacri. Una corda che scende dalla dea della Sapienza tiene legati i Nove amministratori per ammonirli che il potere è accordato dalla società e dal popolo (dal basso) e non dall’alto. I Nove potevano cambiare la Costituzione solo col consenso del sindaco forestiero e con una supermaggioranza dei ¾ dei 300 consiglieri maschi.

Ma per capire il Palio bisogna leggere ciò che scrisse Guido Piovene nel 1955: “bisogna capire Siena, e la persistente realtà della contrada senese, che credo unica nel mondo. Le contrade senesi furono istituzioni dell’età comunale. In esse le libertà comunali furono, per così dire, portate all’oltranza…Siena per molti lati, considera se stessa l’antitesi di Firenze, e l’antitesi ha qualche cosa di vero. Non soltanto perché in Siena si ritrova una tendenza libertaria più acuta, attenuata a Firenze dal principato, dai commerci internazionali, dall’ufficio metropolitano; ma per altri fatti su cui vorrei fissare l’attenzione del lettore. Firenze fu divisa per corporazioni e per arti, cioè per categorie senza nessun riguardo alla loro nascita in questo o quel quartiere. La divisione fondamentale di Siena fu invece topografica, per contrade. L’attaccamento alla contrada non ha nulla a che fare con le idee, col partito politico, con gli interessi. Dipende in modo esclusivo dal luogo di nascita, dall’atavicità, da tutto quello insomma che è prenatale; non è pensiero, ma passione, contratta con il semplice venire al mondo. L’uomo di Siena sente, più profondamente di tutto, di fronte alla propria contrada, quello che fu chiamato ‘il demone dell’appartenenza’”.

Un tema di attualità anche oggi perché la globalizzazione e la spinta consumistica rischia di trasformarci in “comunità nomadi” che lentamente auto distruggono il proprio “local” e le proprie radici. Da qui nasce l’importanza di una società che pur rimanendo aperta al mondo, agli altri popoli (come dice Macondo che è per “l’incontro dei popoli”), dall’altro tutela le radici di ciascuna cultura, le comunità locali e attua questo processo di “incontro” con l’altro (che per definizione è virtuoso) con gradualità, in quanto la rapidità dovuta alla logica consumistica del profitto distrugge sia la Natura, sia lo stesso Local e le comunità e complica la convivenza tra i popoli, specie se l’immigrazione è forzata e in quantità esorbitanti, in quanto tutti (o quasi) sono gelosi delle proprie tradizioni e culture. Un tema trasversale alla sinistra e alla destra.