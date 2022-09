Se l’Europa non si muove, ritornano gli Stati?

di Andrea Gandini. Economista, analista del futuro sostenibile.

Tutti i Paesi stanno tornando a re-investire nel settore dell’energia a causa del caos che si è creato con le privatizzazioni degli ultimi 20 anni, dopo aver idolatrato il mercato e la transizione da mercato a finanza che ha portato a trascurare i veri obiettivi (autonomia energetica e investimenti di lungo periodo) per una stupida concorrenza tra moltissimi operatori (700 in Italia) che non ha dato alcun vantaggio né di lungo periodo, né di prezzo, né protezione strategica e che ora riversa su famiglie e imprese i suoi fallimenti (di mercato) con bollette alle stelle. Un mercato “tutelato” di gas e luce da una Autorità indipendente che, per ironia della sorte, ha agganciato il prezzo del gas al mercato più speculativo che esiste (Ttf di Amsterdam), che sta mandando a gambe all’aria migliaia di imprese europee e impoverisce tutti gli europei. Se non ci fossero gli Stati migliaia di utility europee che offrono gas & luce sarebbero già fallite a causa dei “margin call” (le richieste di maggior copertura per i contratti futures, stimati in 1.500 miliardi di euro) che sono agganciati ai prezzi del Ttf di Amsterdam.

La stima dei prestiti erogati dagli Stati alle utility per far fronte ai “margin call” è di 155 miliardi (fonte Robobank). Poi ci sono gli interventi statali per nazionalizzare i big dell’energia. La Germania sta nazionalizzando i suoi tre big (Uniper, Vng, Sefe), Austria spenderà 6 miliardi per salvare Wien Energie, ma così fanno anche Spagna, Polonia, Finlandia, Svizzera, etc. Vedremo cosa farà la Gran Bretagna con la nuova prima ministra tory Liz Truss che ha tutte le big dell’energia in crisi (British Gas, E.ON, Edf, Scottish Power, Ovo). La Francia ha del tutto nazionalizzato Edf con 10 miliardi e poiché ha 32 reattori nucleari su 56 in manutenzione ha comunicato all’Italia che non darà più energia il prossimo inverno. La Francia ha varato uno “scudo tariffario” che limita al 4% massimo l’aumento delle bollette di gas& luce per i suoi cittadini nel 2022, che salirà al max del 15% nel 2023 (magari ci fosse in Italia). Provvedimenti simili di tetto all prezzo hanno fatto Spagna e Portogallo. Gli Stati europei hanno già speso per mitigare i prezzi e aiutare le imprese e famiglie 375 miliardi (fonte Bloomberg), metà del Next Generation (!), di cui 66 miliardi l’Italia, in parte derivanti dall’iva pagata dai cittadini per l’inflazione. In Italia nulla si muove sulle nazionalizzazioni anche se è probabile un intervento del prossimo Governo anche per le utility in sofferenza a causa di clienti che non pagano, di contratti a prezzi fissi spostati fino al 30 aprile del 2023 e dei margin call che non possono sostenere (Asm, Asec Trade, Dolomiti Energia, etc.).

Chi è stato più previdente di tutti è lo Stato della Norvegia (che non sta nell’Unione Europea) e che ha imposto una tassazione del 73% agli utili (oggi scesa al 33%) per l’estrazione del petrolio dal suo Mare del Nord creando un fondo sovrano gestito dalla sua Banca centrale ma di proprietà dei cittadini di ben 1.200 miliardi (ogni norvegese ha un patrimonio potenziale di 200mila euro) che vengono usati per le politiche sociali e solo nel 2022 dovrebbe incassare altri 100 miliardi, con modalità di investimento che devono essere approvate dal Parlamento norvegese. Altri Stati della UE e la Gran Bretagna hanno favorito invece con le loro politiche neo liberiste i privati e gli azionisti a discapito dei cittadini. La stima è una perdita di 340 miliardi solo per lo Stato inglese, come l’Italia del resto che, nel suo piccolo Texas (Calabria e Basilicata) per l’estrazione del petrolio, ha favorito Eni con royalties basse (4-7% e 7-10% per Shell e Total, anziché il 21% come fa la Germania) che avrebbero fruttato, secondo lo studio di Simone Gasperin e Giuliano Garavini, ben 12,6 miliardi per lo Stato italiano negli ultimi 20 anni. Quando si parla di interessi degli italiani (come fa la Meloni) non è difficile capire perché la maggioranza dei cittadini italiani sia d’accordo. Lo sfruttamento di beni naturali collettivi non deve andare a privati e infatti in altri paesi non avviene: Germania, Norvegia, Danimarca,…, tanto più se nulla fa l’Europa che potrebbe, invece, intervenire sulle principali protezioni che stanno a cuore ai cittadini, anziché favorire borse del gas, mobilità dei capitali e mercati.

L’iper globalizzazione avviata nel 2001 col coinvolgimento della Cina ha consentito ad americani ed europei di usufruire di molti beni a basso costo, sfruttando il vantaggio competitivo prodotto dalle condizioni vergognose dei lavoratori dei paesi poveri. Ai Governi occidentali stava bene perché consentiva di trasformare i lavoratori in consumatori, sfruttando il declino dei sindacati e l’ascesa dell’ideologia neo liberista e accentuare così politiche di controllo sociale verso cittadini sempre più isolati, con minori relazioni sociali ma iper digitalizzati sui “social”. Ciò ha consentito di non accorgersi (in Italia) della stagnazione dei salari. La iper-globalizzazione ha messo in crisi (con la sua rapidità), oltre che la stabilità economica, anche le identità di milioni di persone. Dani Rodrick in The Globalization Paradox scrisse nel 2011 che oggi possiamo scegliere solo due dei tre corni: democrazia, sovranità nazionale, iper-globalizzazione, per cui si può essere per la democrazia e la globalizzazione (ed europeisti) ma non nazionalisti. Io credo invece (come dice Colin Crouch in Identità perdute), che ci possano essere identità multiple, si possa essere bolognesi, emiliani, italiani, europei (e apolidi), a favore anche di una globalizzazione però limitata, regolata e controllata. Certo è che senza una forte regolamentazione dei capitali e dei mercati sarà sempre più forte la spinta verso il nazionalismo. Dopo le elezioni dovremo parlare di queste cose molto concrete per i cittadini e le nostre imprese abbandonando slogan e ideologie e del pericolo che il conflitto Russia-Ucraina porti ad una nuova divisione mondiale, che farebbe molto male soprattutto a noi italiani, poveri di materie prime.