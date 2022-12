L’occupazione in Italia è una priorità?

di Andrea Gandini. Economista, analista del futuro sostenibile.

In ottobre 2022 gli occupati sono cresciuti rispetto all’ottobre precedente di 496mila unità e il nostro Tasso di Occupazione ha raggiunto il 60,5%, record storico dal 1977. Così titolano i giornali e quindi sembra che le cose vadano bene, anzi benissimo. In realtà se ci guardiamo attorno a parte l’edilizia e il turismo che quest’anno sono andati bene, l’aria è un po’ depressa e anche il Censis dice che il “sentiment” prevalente degli italiani è la “malinconia”, piuttosto impauriti da pandemia, guerra e inflazione. In realtà questa crescita dell’occupazione segue la perdita di quasi un milione di occupati avvenuta durante la pandemia e poco di buono dobbiamo aspettarci in futuro se la guerra continuerà. In realtà siamo ultimi in Europa e nel lungo periodo l’occupazione in Italia non cresce, nonostante la nostra Costituzione dica che siamo una “Repubblica democratica fondata sul lavoro” al primo articolo.

Al censimento dell’Italia del 1961 risultavano occupati 20 milioni e 267 mila italiani su una popolazione di 50 milioni e una forza lavoro dai 15 ai 64 anni di 33,1 milioni. Il tasso di occupazione (che misura gli occupati in rapporto a chi può lavorare) era allora 61,1%. Oggi gli italiani sono quasi 60 milioni, l’occupazione è cresciuta di circa 3 milioni (a 23 milioni) ma il tasso di occupazione (misurato sulla base della stessa formula) è calato al 60,5%: in 60 anni di crescita del PIL non è cambiato nulla in termini di quantità di lavoro, anzi. Del resto perché dovrebbe crescere l’occupazione se anche l’Europa considera importanti 4 principi (libertà di circolazione delle merci, dei capitali, dei servizi e delle persone) e l’occupazione non mi pare sia tra questi. E infatti la stessa Banca Centrale Europea (BCE) ha come obiettivo contenere l’inflazione a differenza della Federal Reserve Usa e della Bank of England che possono usare politiche monetarie restrittive solo se la disoccupazione è a bassi livelli, come appunto ora negli Usa. Lo stesso partito democratico deve essersi accorto di qualche cosa perché (pare) vorrebbe chiamarsi Partito del lavoro, come quello brasiliano di Lula. Anche nel PNRR l’accento sulle “riforme” (che non si capisce cosa siano) ma mai c’è un’attenzione per la quantità d lavoro che genera la spesa pubblica, un indice una volta quasi normale nel valutare le politiche pubbliche. Questa amnesia e disattenzione (diciamo così) la dice lunga su quanto la politica abbia rinunciato all’occupazione come valore.





Il Tasso di Occupazione sarebbe la misura più corretta per valutare la quantità di occupazione di un paese, più significativa del Tasso di Disoccupazione che indica quante persone sono in cerca attiva di lavoro in rapporto alla somma di chi cerca lavoro e degli occupati. I disoccupati sono infatti un dato variabile: se per esempio cresce l’occupazione ci possono essere più disoccupati perché le donne per esempio si mettono in cerca di un lavoro che parrebbe possibile trovare. Viceversa se c’è poco lavoro si inabissano tra le “scoraggiate” (inattivi).

In Italia il Tasso di Disoccupazione ufficiale è 9,5% (2,3 milioni), ma il tasso reale, secondo la Fondazione Di Vittorio (Cgil), sarebbe del 16% (4,2 milioni). Perché? L’Istat svolge una indagine a campione in cui chiede se sei occupato ma è sufficiente aver lavorato un’ora nella settimana precedente all’intervista per essere considerato tale. Se non hai fatto neppure un’ora di lavoro e stai cercando lavoro “attivamente” negli ultimi 7 giorni, cioè hai fatto qualche azione per cercare lavoro (spedire un curriculum, andare al centro per l’impiego, partecipare a un concorso, etc.), sei considerato “in cerca di lavoro”. Se invece non hai fatto nulla entri nella categoria degli “inattivi scoraggiati” (696mila oggi in Italia) che sono persone che vorrebbero lavorare ma, dopo averlo cercato per tanto tempo, sono “scoraggiati” dal trovarlo e ci hanno rinunciato. Poi ci sono 1,2 milioni di persone senza lavoro che non stanno cercando lavoro attivamente per motivi vari: curare figli o anziani, in attesa di sapere se saranno assunti, impegni personali, etc. e che quindi non sono considerati disoccupati. Anche la BCE ha più volte diffuso studi su come la disoccupazione reale in Italia fosse più alta del dato Istat.

Come si può capire il Tasso di Disoccupazione è un dato che varia molto. Su di esso incide anche l’efficienza dei Servizi per l’Impiego, la disponibilità di lavoro nella tua area, la paga, etc.. A proposito di paga il Censis, dopo Ocse, ci informa che dal 1990 al 2020 la paga media è salita di un misero 2,9% lordo a fronte di aumenti del 30-40% della Germania e Francia o del raddoppio di quelli dell’Est Europa. Il motivo è semplice: nel 2004 cento milioni di lavoratrici e lavoratori dell’Est Europa sono entrati nella UE e la Germania ha spostato buona parte dei suoi fornitori dal Sud Europa all’Est perché il costo del lavoro era un terzo di quello dell’Italia, Spagna, Grecia e Portogallo. I paesi dell’Est hanno ringraziato e noi abbiamo sofferto e ancora soffriamo. Della serie: se vuoi allargare il tuo mercato o anche usare il commercio per diffondere libertà e diritti, lo devi fare con gradualità se no avrai grossi problemi al tuo interno. Ma ovviamente il liberismo di questi problemi non si occupa.

Keynes negli anni ’30 considerava la piena occupazione come quella maschile, mentre oggi ovviamente occorre considerare anche le donne.

C’è poi un problema di qualità del lavoro. Se per esempio c’è molto part-time in un paese è evidente che il numero degli occupati cresce (in Italia abbiamo 2/3 del part-time -1,7 milioni-involontari), così ci sono 2,2 milioni a tempo determinato (che vorrebbero un lavoro fisso) e altri che lavorano a tempo pieno ma con salari bassissimi, per cui si stima che siano circa 4,2 milioni (su 23) i cosiddetti “working poor”, lavoratori che pur lavorando sono poveri (21%, che salgono al 28% tra le donne).

Il Tasso di Occupazione si presta però anche a “manipolazioni”, quando, come in Italia, c’é un forte calo demografico, in quanto la riduzione di chi è in età di lavoro (oggi 15-64 anni), fa si che, a parità di occupati, il tasso cresca. Nel giugno 2019 avevamo 23,223 milioni di occupati e un Tasso di Occupazione del 59,3% mentre in ottobre 2022 abbiamo 23,231 milioni (praticamente gli stessi valori) ma il Tasso di Occupazione è salito al 60,5%, un effetto statistico dovuto al fatto che il denominatore (la popolazione in età di lavoro) è calata. La statistica, come scrisse in un aforisma Disraeli (primo ministro inglese nato a Cento e che avviò per primo il welfare in Europa), può diventare il terzo modo di dire bugie, ci sono infatti le bugie vere, le mezze verità e la statistica.

Il Tasso di Occupazione in Italia è inferiore di 10 punti rispetto alla media UE e 17 punti alla Germania (ci mancano 8 milioni di occupati per stare alla pari).

L’Istat calcola anche le ULA, che sono le Unità di Lavoro (desunte dalla Contabilità nazionale e non da una indagine campionaria) che indicano quanti sono gli occupati se tutti lavorassero a tempo pieno. Erano 24,1 milioni nel primo trimestre 2022 ed erano sempre 24,1 nel 2019, mentre 15 anni fa (nel 2007, prima della crisi finanziaria dei sub prime Usa) erano 25,1, il che significa che la perdita di occupazione reale è stata di circa un milione in 15 anni. Un dato confermato anche dal “monte ore lavorate” che sono state 41,9 miliardi nel 2021, erano 43,6 miliardi nel 2019 e 46 miliardi nel 2007. Negli ultimi 15 anni abbiamo, pertanto, perso 4 miliardi di ore retribuite, che è come se avessimo perso 2,7 milioni di occupati con un orario medio di 1.500 ore all’anno. Il che significa che oggi a parità di occupati si lavora ma anche guadagna meno.

Questo secondo tipo di dati (poco diffuso dai media) è molto più importante degli stessi occupati, perché è indipendente dalla percentuale dei part-time e da chi svolge lavori precari e dà la dimensione di quanto lavoro retribuito si genera.

In conclusione se è vero che l’occupazione cresce negli ultimi 12 mesi (come hanno scritto trionfalmente i media), in 60 anni è calata.

Purtroppo la caratteristica di tutto il mondo occidentale è il crescente disaccoppiamento tra produzione (o Pil) e occupazione, che è la variabile strategica per una società buona ed egualitaria (come, peraltro, dice anche la nostra Costituzione “…una Repubblica democratica fondata sul lavoro” (non dice sul PIL o sulla produzione).

Questi dati indicano che le nostre società pur così ricche di consumi, così democratiche stanno però riducendo il lavoro e accrescendo le disuguaglianze per cui cresce la tentazione (da parte delle stesse multinazionali e di chi ha molto potere) di dividere il mondo futuro tra chi avrà un lavoro e chi sarà sussidiato, coscienti che nessuna società può stare in piedi con una crescente massa di disoccupati senza sussidi che sono fonte di criminalità e potenziale caos sociale.

Anche nei paesi più forti dell’Europa, come la Germania, le ore di lavoro non crescono, sono stabili da 20 anni. La Germania è però riuscita ad aumentare gli occupati perché ha ridotto in modo strisciante l’orario di lavoro che oggi è (in media) di 1.349 ore l’anno contro le 1.668 (medie) degli italiani (e 1.490 della Francia). In questo modo entrambi nella coppia (spesso giovani) lavorano in media 28-30-32 ore settimanali ed essendo le paghe tedesche migliori ed avendo più tempo per la cura dei bambini e tempo per sé, hanno una qualità della vita migliore di quella degli italiani che hanno una prevalenza degli uomini che lavorano a tempo pieno con 38-40-42 ore e una moglie che o non lavora o è a part-time a 15-18 ore.

Questa analisi dimostra che molte delle credenze sul capitalismo attuale (nella forma neo liberista che ha assunto) siano del tutto illusorie. Ciò che cresce (da 60 anni) è solo il capitale. Beck lo ha chiamato “capitalismo suicidario”, Bauman “parassitario”, cioè ‘crescita senza occupazione’. Per questo James Hillman ha parlato di “rivoluzione”, non nel senso politico di un tempo ma come liberazione da queste nostre, sempre più logore società che rischiano di diventare post-democrazie. Se confrontate con regimi dispotici, ci sentiamo ancora in democrazia, ma bisogna cominciare ad ammettere che le nostre sono anche a-democrazie, finanz-crazie, techno-burocrazie sempre più biosecuritarie.