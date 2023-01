Il governo Meloni e l’attacco alla Costituzione

di Luigi Viviani. Sguardi al futuro politico.

Dopo l’approvazione della mediocre legge di bilancio, il governo Meloni non ha rivolto l’attenzione ai problemi dell’economia italiana, che vive una fase di particolare difficoltà, alle prese con l’incombente recessione, sia pure con qualche opportunità in più di altri Paesi europei.

In coerenza con la sua autodefinizione di governo politico, l’esecutivo di destracentro ha scelto subito di caratterizzarsi con alcune scelte politiche strutturali, e precisamente il presidenzialismo da parte di Merloni e FdI, e l’autonomia differenziata regionale da parte della Lega. Già sulla coerenza di queste due riforme nel tessuto vivo del nostro Paese c’è molto da ridire, giacché obbediscono ai criteri opposti della centralizzazione del potere statale e del decentramento del potere regionale, sostenuti da forze politiche diverse, portatrici di interessi contrapposti, mediati soltanto dalla opportunità di poterli realizzare stando assieme al governo.

Ma la preoccupazione aumenta se analizziamo le singole riforme nelle strategie dei loro proponenti e nei contenuti che si vanno profilando. Il presidenzialismo, anche nella forma attenuata del semipresidenzialismo alla francese, con l’elezione diretta del Capo dello Stato, cambia alla radice la nostra Carta costituzionale nel punto delicatissimo del Presidente della Repubblica che, dal ruolo di garante degli equilibri istituzionali e dei valori fondanti sui quali vive la nostra Repubblica, diventa soggetto politico eletto direttamente dal popolo e, in quanto tale, attore fondamentale del governo diretto del Paese.

Dietro l’intento di una maggiore capacità di decisione e di stabilità, tutte da verificare, si realizza un cambiamento radicale nel punto più sensibile e delicato dell’assetto istituzionale definito dalla Costituzione del 1946. Per capire cosa significa una scelta del genere basta osservare gli ultimi dieci anni della storia d’Italia per comprendere quale sia stato il ruolo determinante del Capo dello Stato nel difendere e promuovere la vita delle istituzioni repubblicane e la stabilità dello Stato attorno ai suoi valori fondativi, compresa la nascita dei governi tecnici di Monti e Draghi, nelle fasi di particolare crisi del nostro sistema politico e della sua classe dirigente.

Ora si vuole cambiare radicalmente la sua identità e il suo ruolo da parte di una forza politica, erede di chi, nel momento nel quale si è costruita la Costituzione si trovava dall’altra parte, come prova anche la recente difesa identitaria dell’MSI. Inoltre, va considerato anche il modo unilaterale con cui si intende costruire tale riforma presidenziale, per cui se non si manifesterà, fin da subito, una partecipazione interessata dell’opposizione, non si procederà all’istituzione di una commissione Bicamerale, ma si deciderà direttamente tramite votazione parlamentare. Vedremo come verrà costruito il DdL di riforma e i loro contenuti, ma fin d’ora risulta chiara la volontà di questo governo di cambiare la Carta in un snodo essenziale.

Nello stesso tempo il ministro Calderoli sta cercando di forzare la mano per accelerare al massimo l’iter di approvazione del DdL sull’autonomia differenziata regionale che dovrebbe spostare ulteriori poteri e risorse a favore delle Regioni. Nella prima fase di applicazione del regionalismo, nella versione post riforma del Titolo V della Carta del 2001, sono già emersi evidenti limiti di gestione di alcuni settori essenziali del nostro welfare come scuola e sanità e un utilizzo delle istituzioni regionali, che sono di tutti, per alcune battaglie di partito.

Osservata dal Veneto, questa nuova riforma regionale, sostenuta sulla scia di un referendum ultrascontato, appare essenzialmente una ulteriore scelta identitaria leghista, che dovrebbe realizzare una distribuzione aggiuntiva di risorse alle Regioni, consentendo più margini di manovra alla Lega, con l’effetto conclusivo di ulteriore divisione tra Nord e Sud del Paese. Una riforma, tra l’altro, proposta dal Carroccio in termini ricattatori, per cui se non viene approvata cade il governo. L’insieme di tali elementi, aggravati dalla recente gestione dello spoils system delle nomine da parte di Meloni, che, pur essendo una pratica di quasi routine ad ogni nuovo governo, questa volta si configura come un vero a proprio assalto allo Stato, con la sostituzione immediata di alcune centinaia di incarichi strategici nella Pa, compreso lo staff che gestisce il Pnrr, e dal tentativo di modificare i rapporti politici fondamentali che attualmente reggono l’Ue, il vista delle elezioni europee del 2024, testimonia quanto questo governo, fin dalle prime scelte, stia provocando profonde ferite al cuore politico e democratico dell’Italia, dagli esiti imprevedibili ma che potrebbero arrivare fino a mutare la sostanza del sistema politico.

Quindi una serena, motivata, e determinata opposizione, con tutti gli strumenti che la nostra democrazia rappresentativa consente, accanto alla costruzione di una alternativa di centrosinistra di governo da parte di un Pd, risvegliato dal torpore di un congresso costituente interpretato come semplice competizione tra più candidati, appare l’unica, doverosa ed urgente necessità, per ritrovare sul campo, nel vivo della battaglia, quella identità che nasce dalla costruzione di una alternativa concreta allo sfascio delle istituzioni che sta provocando la destra.