L’astensione elettorale e l’autonomia regionale dimenticata

di Luigi Viviani. Sguardi al futuro politico.

Tra gli effetti delle recenti elezioni in Lombardia e Lazio c’è anche una sonora delegittimazione della autonomia regionale differenziata, pressoché trascurata da tutti gli elettori. Il sostegno leghista, come strumento elettorale per un rilancio verificatosi in minima parte, ha dimostrato che si tratta di un problema che interessa una minima parte degli italiani e che trova una crescente opposizione nella loro maggioranza.

Per dare un’idea della situazione, in Lombardia, Regione di nascita della Lega, e riferimento della battaglia del Carroccio per l’autonomia, la stessa Lega, tenendo conto dell’astensione, rappresenta oggi soltanto circa un lombardo su dieci, e meno nel resto del Paese.

Dopo la effettiva batosta elettorale su questo problema, il ministro Calderoli, cosciente che ormai il problema interessa ben pochi italiani, cerca in tutti i modi di bruciare i tempi per arrivare, alla sua approvazione nel più breve tempo possibile. Per cui ha convocato per il 22 febbraio la Conferenza Stato-Regioni, Comuni, Province ed entro il mese di marzo il comitato di esperti per definire i Lep (Livelli essenziali delle prestazioni) che dovranno valere in tutto il territorio nazionale.

Successivamente il provvedimento dovrebbe arrivare in Parlamento con l’intento di approvarlo comunque entro il corrente anno. Al di là di questo itinerario superveloce, che la Lega, ricordiamolo sempre, supporta con il ricatto per cui se l’Autonomia regionale non passa cade il governo, è necessario avere una visione più realista della complessità di questa scelta e delle gravi conseguenze se dovesse passare nel testo attuale. La sua giustificazione di base è costituita dal fatto che l’Autonomia regionale è contenuta nella Costituzione dopo la modifica del Titolo V, realizzata nel 2001 dal centrosinistra, ma tutto ciò non giustifica qualsiasi testo, tanto che per alcuni costituzionalisti, il testo Calderoli è considerato, su alcuni punti, contrario alla Costituzione.

In secondo luogo, questa proposta sta suscitando crescenti difficoltà nella stessa maggioranza di governo, con FdI fortemente critica perché questa autonomia mal si concilia con il presidenzialismo che il partito di Meloni vuole realizzare, e la stessa FI mantiene alcune critiche circa il ruolo marginale del Parlamento. Nel merito questo provvedimento presenta una serie di limiti che ne inficiano la validità sostanziale e che determinano effetti esattamente contrari agli obiettivi dichiarati.

Da un punto di vista generale esso non prevede particolari stanziamenti aggiuntivi e, mantenendo la ripartizione delle risorse tra le Regioni sulla base della spesa storica, è destinato a non mutare l’attuale divario in particolare tra Nord e Sud del Paese. La stessa definizione dei Led avviene senza particolari stanziamenti aggiuntivi mentre è assodato che una loro estensione a tutto il territorio nazionale costerà tra i 70 e 100 miliardi che si dovranno trovare. Essendo previsto che quanto deciso sui Led venga reso esecutivo tramite un DCPM del governo e non con una legge, mentre il successivo negoziato per il trasferimento di particolari funzioni, avvenga tra governo e le singole Regioni, il Parlamento, in tal modo, viene lasciato ai margini in tutto il processo di realizzazione dell’autonomia, pur determinandosi una modifica strutturale dell’assetto istituzionale dell’Italia. In altri termini per dare attuazione all’articolo 116 della Costituzione si aggira l’art, 94 della stessa Carta, relativo ai poteri del Parlamento.

L’altro problema riguarda il risultato finale dopo il negoziato tra il governo e le singole Regioni sul trasferimento delle funzioni previste. E’ noto che tali funzioni sono 23, e tra queste sono previste funzioni di particolare valore nella vita economica e sociale come l’istruzione, la sanità e l’energia sulle quali è aperto, da tempo, un dibattito sulla insufficienza dei loro livelli nel nostro Paese rispetto alla media europea e sulla particolare arretratezza in alcune Regioni, per cui l’esigenza di una loro gestione in capo allo Stato viene riproposta con forza da un numero crescente di istituzioni locali.

Per tutti questi limiti, la prospettiva di un risultato negativo della realizzazione di questa versione dell’autonomia regionale differenziata, con conseguenti ritardi e discriminazioni nella diffusione di rilevanti diritti umani e sociali, appare più che possibile. Diventa perciò necessario fermare questa corsa propagandistica, sottraendo questa rilevante riforma dagli attuali interessi minuti e di parte, per riportarla in un ambito di ulteriore approfondimento e di diversa responsabilità politica, per costruire una soluzione di diversa efficacia, largamente condivisa. Ad esempio, non si capisce perché non si è voluto far precedere, alla specifica discussione legislativa, una serena analisi sulla qualità della gestione da parte delle Regioni delle maggiori funzioni loro assegnate negli ultimi decenni, al fine di evitare l’inevitabile scontro ideologico che si profila.

L’autonomia regionale è un livello di governo troppo importante per lasciarlo in balia di interessi elettorali di parte. Bisogna inserirlo in una visione precisa degli equilibri di governo in basso verso gli enti locali e in alto verso il governo centrale e l’Europa.