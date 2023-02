Le elezioni regionali e la crisi della politica

di Luigi Viviani. Sguardi al futuro politico.

Il risultato delle elezioni di domenica, con la netta vittoria della destra in Lombardia e nel Lazio, con più del 50% dei voti espressi, mette in evidenza una situazione di crisi della politica e di malfunzionamento della nostra democrazia che occorre capire per cercare di porvi rimedio. Innanzitutto si è trattato di una vittoria scontata, sull’onda delle ultime elezioni politiche, perché priva di reale competitività, tra una coalizione di destra, pregiudizialmente compatta, e tre partiti di centrosinistra divisi e in competizione tra loro.

L’unica differenza, rispetto alle elezioni politiche del settembre scorso, è stato il crollo della partecipazione al voto, che ha messo in evidenza una preoccupante distacco tra politica e cittadini. Un’astensione di dimensioni record, per cui in entrambe le Regioni hanno votato, più o meno, soltanto il 40% degli aventi diritto, in media trenta punti percentuali in meno rispetto alle elezioni precedenti, che, pur se favorite dall’essersi svolte in concomitanza con quelle politiche, danno il senso di una drammatica fuga odierna dalla politica, e di una preoccupante contrazione della nostra democrazia. Una involuzione che obbliga tutti a una riflessione autocritica sulle cause possibili come la crisi dei partiti, gli effetti del perdurante populismo nel sistema politico, e la stessa qualità dei candidati. Tutte cause che, nel loro insieme, contribuiscono ad abbassare la qualità dell’offerta politica, fino a renderla irrilevante per la maggioranza degli elettori.

Naturalmente, nonostante tutto ciò, la destra vede invece nella vittoria la conferma del consenso degli italiani alla linea del governo Meloni e la premessa per un futuro di ulteriori successi politici. Nella coalizione vincente si conferma la netta supremazia di Fratelli d’Italia che, nonostante la diversità dei risultati nelle due Regioni, raggiunge un livello che supera il 30% dei voti, pari a circa la somma di Lega e FI. Mentre la Lega tiene oltre le previsioni in Lombardia, FI conferma più o meno la sua consistenza nonostante i grossolani tentativi di Berlusconi di conquistare la scena.

Tutto ciò spinge il governo ad esaltare propagandisticamente questo risultato, dietro il quale si cerca di coprire i diversi problemi interni scoppiati negli ultimi tempi: dall’utilizzo di fatti non divulgabili nella polemica politica all’incidente dell’attacco incomprensibile di Berlusconi a Zelensky. Nascondere tutto sotto il tappeto per evitare ogni chiarimento scomodo, può creare le condizioni affinché questi problemi ritornino a galla nel peggiore dei modi.

Ma i problemi maggiori si addensano nel centrosinistra, sconfitto senza combattere, regalando alla destra una ulteriore vittoria che rende evidente la crisi della partecipazione politica e intacca in un aspetto di sostanza la nostra democrazia rappresentativa. Comunque l’esito elettorale, indicando nel Pd il secondo partito nel Paese, con il 20% dei voti, e l’unico in grado di svolgere un ruolo aggregante di una ipotetica coalizione, decreta il fallimento dei tentativi di M5S e Terzo polo di lucrare voti dal Pd, e ripropone in tutta evidenza la necessità di ricostruire, anche in quest’area, una coalizione competitiva.

Un compito non facile perché occorre sconfiggere definitivamente le mai sopite tentazioni di M5S e Terzo polo di puntare a crescere cercando di utilizzare le difficoltà, vere o presunte, di altre forze politiche, e, nello stesso tempo, creare le condizioni per rendere necessario un patto di coalizione tra le diverse componenti disponibili a condividere una battaglia per la conquista del governo del Paese. Ciò sarà possibile se il Terzo polo darà avvio al processo di costruzione di un nuovo partito di centro riformatore, riunificando tutti gli spezzoni che convivono in quest’area e operando una scelta strategica verso il centrosinistra, con il preciso compito di contribuire a far crescere, nella coalizione, una cultura e una pratica di governo liberaldemocratico.

D’altro canto, il M5S è chiamato ad accrescere il suo apporto progressista in termini di lotta alla povertà e alle disuguaglianze e di diffusa coscienza ambientalista come tratti caratteristici del centrosinistra da costruire. Ma il compito più impegnativo compete al Pd che deve rapidamente chiudere la fase congressuale con l’elezione del nuovo segretario che, con la sua leadership quotidiana, deve rinnovare il partito in profondità, nella sua classe dirigente, dotandolo, di identità e linea politica percettibili, riducendo i personalismi dispersivi.

Nello stesso tempo è necessario riprendere con intelligenza e incisività il ruolo di opposizione dura e democratica di fronte a un governo che, ai propri interessi politici sta sacrificando le esigenze di diffusione dei diritti umani e di crescita dell’economia e del lavoro. Inoltre, al netto della propaganda, sta portando l’Italia lontano dall’Europa come si sta costruendo da decenni.

Dopo queste elezioni, l’azione del governo proseguirà con Fratelli d’Italia primo partito del Paese, e ciò spingerà per aumentare il grado ideologico delle scelte politiche, facendo probabilmente crescere le tensioni interne con gli altri partiti della maggioranza. Al momento non si intravvedono particolari difficoltà, ma se di fronte ai crescenti problemi del Paese, si continuerà a coprire tutto con un insieme di propaganda e vittimismo, la situazione potrebbe complicarsi oltre il previsto. La politica è essenzialmente capacità di risolvere i problemi, sulla base di alcuni valori di riferimento, quando tale capacità è in discussione, e i valori prescindono dalla Costituzione, gli effetti potrebbero essere imprevisti.