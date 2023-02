Superbonus dal 110% al 90% e poi 65%, vantaggi e limiti

di Andrea Gandini. Economista, analista del futuro sostenibile.

Il superbonus inventato dal Governo Conte 1 e dal M5S è una buona idea ma con grossolani limiti. Vediamo pregi e difetti. E’ nato per favorire la ristrutturazione del patrimonio edilizio al fine di poter risparmiare in futuro su gas ed energia e rendere le case più sicure nei terremoti. L’impulso all’edilizia ha anche effetti di moltiplicatore su molte altre imprese e servizi. Chi ristruttura la propria casa beneficia di un contributo dello Stato che paga tutte le spese al 100% usando quel 10% in più per pagare chi (imprese, banche, Poste) si assume l’onere di incassare dallo Stato i crediti fiscali nei 4-5 anni successivi, per cui il cittadino non ha neppure lo svantaggio di dover aspettare per vedersi restituire dallo Stato quanto ha speso. In sostanza ristruttura la casa “gratis”. Il meccanismo di “cessione del credito” prima all’impresa e poi alle banche consente di creare anche una sorta di “moneta”, che prescinde da quanto la BCE immette sul mercato della liquidità e quindi favorisce una crescita economica senza dover rispondere di ulteriori vincoli di bilancio (l’Italia ha un alto debito pubblico). Un’idea originale e innovativa che si potrebbe sperimentare in altri settori (energie rinnovabili, difesa del territorio,…), ma una volta messa a punto, in quanto è una spesa onerosa per lo Stato con un welfare in grave sfacelo (scuola e sanità) e quindi deve spendere bene i soldi.

In questo caso il rinnovo del patrimonio edilizio poteva (almeno inizialmente) privilegiare le fasce deboli e i condomini, anziché favorire ceti medi e ricchi con villini e seconde case che sono i principali beneficiari della misura. I 71,7 miliardi di crediti fiscali sono andati a vantaggio di una esigua minoranza (372mila gli immobili interessati, pari al 3,1% degli edifici, di cui 215mila case indipendenti, 106mila case unifamigliari, 51mila condomini). Non sappiamo come si siano distribuite queste case tra i 900mila beneficiari, se siano ricchi o poveri, ma pare che l’80% siano case nelle classi energetiche migliori (da A a E), la spesa media a famiglia è stata di 67mila euro, ma per le case unifamiliari si sale a 113mila euro. E’ probabile che appartengono in maggioranza alle classi medie e abbienti. Un indizio viene anche dal fatto che sia stato il ricco e organizzato Trentino Alto Adige che ha raccolto 4 volte la media italiana dei crediti fiscali/investimenti (per abitante).

Se così fosse sarebbe una sorta di “patrimoniale inversa” con effetti non proporzionati sul risparmio energetico (500-900 euro in media in meno di spesa energetica annua). C’è infatti chi ha parlato della maggiore operazione di greenwashing al mondo e sarebbe così una misura “regressiva”.

E’ anche vero che l’impatto sull’economia e occupazione è stato rilevante: ha generato quasi un milione di occupati in più (641mila occupati in edilizia e 351mila in settori collegati), 7 miliardi di maggior valore delle case e 42% di imposte per lo Stato che rientreranno, 195 miliardi di maggiore produzione (stime di Nomisma e Istat). Un meccanismo virtuoso se fosse stato però non temporaneo, sperimentato in piccole aree, prima di trovare una applicazione nazionale (260 modifiche in 2 anni) e, pertanto, applicabile alla maggioranza dei cittadini, con precedenza alle fasce più povere e alle case (specie condomini) col maggior fabbisogno di intervento (a fini ambientali).

Il credito fiscale medio per abitante è di 1.094 euro e non 2mila come hanno detto Meloni e Giorgetti (che includono anche i crediti fiscali per tutti gli altri bonus edilizi: bonus facciate da 19 miliardi, altri bonus casa da 29 miliardi, portando l’importo totale a 120 miliardi).

E’ però vero come ha detto il ministro Giorgetti che “mai nella storia italiana un numero così piccolo di cittadini ha beneficiato di un contributo statale così grande”. E questo è in effetti il primo limite di come è stata disegnata la misura che ha beneficiato (probabilmente) per ¾ proprietari abbienti (e anche di seconde case che in Italia sono 5,6 milioni). Il pagamento del 100% avrebbe potuto favorire i ceti più poveri (incapienti che hanno bassi crediti fiscali con lo Stato), ma occorre anche evitare che il mancato contrasto tra beneficiari e imprese porti a raddoppiare i prezzi (com’è spesso avvenuto a scapito dello Stato), con soglie di prezzi pre-definiti. Insomma molte buone idee ma anche molti pasticci dovuti alla fretta.

Poiché i tempi di esecuzione dei lavori erano stretti (entro il 2022), le pratiche per cedere il credito a imprese e banche sono state onerose e lunghe, e c’era una grande richiesta da parte di moltissime famiglie e condomini. Chi è stato beneficiato in grande misura è chi poteva decidere in fretta (famiglie abbienti con case unifamigliari) piuttosto che famiglie in case bi-tri-famigliari o condomini, i quali devono trovare il consenso di tutti, intercettando le migliori ditte, i migliori materiali anche perché più dotate di capacità finanziaria. Le famiglie più ricche potevano inoltre permettersi di anticipare i soldi, senza aspettare che ci fosse il passaggio del credito a imprese e banche e sono notoriamente più facilmente in grado di pagare esperti e consulenti.

I 51mila condomini che si sono attivati sono arrivati per ultimi, sia perché in assemblea non c’era l’unanimità, così che i prezzi aumentavano e diminuivano le buone ditte (o disponibili) fino a costringere alcuni amministratori a rivolgersi ai famigerati General Contractors (GC) spuntati come i funghi negli ultimi due anni che, forti del loro monopolio, essendo rimasti i soli ad accettare il credito, si sono scelti i lavori più redditizi obbligando il condominio a firmare contratti 'chiavi in mano', in molti casi senza capitolati, nè computo dei lavori/forniture e dati sulla qualità dei materiali. Un effetto “collaterale” che presto genererà cause è poi collegato alla inacessibilità di computi e contabilità di cantiere durante i lavori che i GC non forniscono nemmeno su richiesta dell’avvocato.

Ciò ha portato a favorire le famiglie più ricche (anche per le seconde case), trascurando i più poveri che abitano nelle case o condomini che hanno più bisogno di avere una ristrutturazione in senso energetico. Gli interventi in senso antisismico sono stati irrisori (1,5%). Le famiglie più abbienti hanno inoltre beneficiato anche del bonus facciate (90%), in quanto è noto che chi abita nei centri delle città e nelle vie più belle sono in genere le famiglie più abbienti. Le truffe sono state pari al 3% ma secondo l’Agenzia delle Entrate sono superiori (4,4 miliardi di falsi crediti fiscali includendo però anche il bonus facciate). Si consideri poi che le seconde case e tutti possono già beneficiare delle detrazioni fiscali esistenti (50-65%), che favoriscono chi, pagando imposte più alte, ha potenziali maggiori crediti fiscali con lo Stato.

Il nuovo Governo Meloni ha ridotto il beneficio dal 110% al 90% dal primo gennaio 2023 (ma se i lavori sono già stati avviati da aprile 2023). E solo per condomini e la prima casa non di lusso (escluse quindi le seconde case). Inoltre la misura è limitata ai redditi bassi (max 15mila euro di reddito complessivo se single, 30mila in due, 37.500 in tre, 45mila in quattro, 60mila se in cinque o più). E siamo quindi all’inversione delle parti: una destra che sembra favorire le fasce povere e una sinistra che ha favorito i ceti abbienti. In realtà secondo le stime di Leonzio Rizzo de lavoce.info per una spesa di 50mila euro da detrarre in 4 anni occorre avere un reddito annuo di almeno 43mila euro e solo il 9% dei dipendenti ha tale reddito, per cui è probabile che ci sarà una forte riduzione delle richieste.

Uno dei lati negativi del 110% è stato il forte aumento dei prezzi che ha generato in quanto il beneficiario era poco interessato a controllare i prezzi in quanto pagava tutto lo Stato (pantalone). Così caldaie da 5mila euro sono salite a 10mila e ciò ha avuto effetti negativi anche su chi aveva in corso altre ristrutturazioni che si è visto alzare tutti i prezzi dell’edilizia e dei servizi annessi. Il coinvolgimento finanziario dei proprietari e dei condomini è infatti uno strumento per calmierare i prezzi, obbligare le ditte a redigere contratti con computi dei lavori definiti 'al centesimo' e avere un controllo sulla qualità del lavoro e sulla sicurezza dei cantieri con controlli in ogni appartamento per ogni difformità sospetta molto più efficaci di un controllo burocratico e statale.

Dal 2024 la misura varrà solo per i condomini e il rimborso scende dal 90% al 70% (65% nel 2025). Questa “stretta” ha generato molti problemi alle imprese che hanno nei loro “cassetti fiscali” 19 miliardi di crediti esigibili (ma non hanno liquidità di cassa) per cui nel momento in cui lo Stato (tramite il ministro Giorgetti) dichiara che la “cessione del credito non è più un diritto ma una possibilità, se no si creerebbe appunto moneta” (ed era questo l’aspetto originale e positivo) il rischio è che poche banche prenderanno il credito dalle imprese creando rischi di fallimento per 25mila imprese edili (le più deboli) e oltre 120mila lavoratori.

L’ideale sarebbe stato disegnare meglio sin dall’origine la misura, con una detrazione minore (70-80%), corresponsabilizzando così sui prezzi anche i proprietari (che hanno un beneficio rilevante in termini di aumento di valore della casa), favorire le fasce più deboli, stabilendo un controllo maggiore sui prezzi sin dall’avvio e un periodo più lungo di durata per favorire tutti (specie i poveri), evitando interventi temporanei e dando certezza ai cittadini in termini pluriannuali. Ma questo significava avere un minor impatto elettorale che è, purtroppo, la “fissa” con cui si muovono i partiti alla ricerca di benefici di breve periodo.