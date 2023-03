Anziani, nasce intergruppo parlamentare per l'invecchiamento attivo

di Redazione di Redattore sociale. Pubblicato il 28 marzo 2023.

La questione dell'invecchiamento attivo trova spazio in Parlamento grazie alla costituzione di un Intergruppo appositamente dedicato. È stata annunciata oggi, infatti, la nascita dell'Intergruppo Parlamentare per l'Invecchiamento Attivo dai due promotori dell'iniziativa, il senatore Ignazio Zullo e l'onorevole Paolo Ciani, quest'ultimo già impegnato sul tema durante il suo precedente incarico di consigliere regionale nel Lazio.

La notizia è stata data nel corso dell'evento di presentazione, organizzato dal senatore Zullo (FdI) in collaborazione con l'onorevole Ciani (Pd-Idp), tenutosi presso il Senato della Repubblica nella Sala Caduti di Nassirya. "I Paesi che fanno parte dell'Unione europea - ha affermato il senatore Ignazio Zullo, decima Commissione Permanente Affari Sociali, Sanità, Lavoro Pubblico e Privato, Previdenza Sociale, Senato della Repubblica - dovrebbero creare le condizioni per un tangibile e sano invecchiamento attivo dei suoi abitanti. Per questo motivo anche noi che rappresentiamo l'Italia dobbiamo impegnarci affinché vengano concretamente attuate politiche che vadano in questa direzione, puntando in particolar modo alle aree rilevanti per le persone anziane quali immunizzazione, alimentazione, attività fisica, screening e corretto utilizzo dei farmaci".

L'iniziativa, inoltre, rappresenta un esempio di buona politica perché vede parlamentari di schieramenti politici opposti collaborare su un tema di così elevata rilevanza sociale". "HappyAgeing- ha concluso- non può che essere soddisfatta per questo importante passo che può portare nel cuore dell'attività istituzionale e politica le esigenze di una fascia così ampia della nostra popolazione". La conferenza stampa Presentazione dell'Intergruppo Parlamentare per l'Invecchiamento Attivo è stata realizzata in collaborazione con HappyAgeing - Alleanza Italiana per l'Invecchiamento Attivo.

