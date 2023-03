Cattolici e politica, il problema dell’ispirazione cristiana

di Luigi Viviani. Sguardi al futuro politico.

In questa fase di ripensamento sul futuro della Chiesa, sollecitato dalla multiforme pastorale di Papa Francesco, e anche dalla recente scomparsa di papa Ratzinger, l’esame non può che riguardare anche la politica, dove, in modo più evidente, si addensano i problemi e l’inadeguatezza della presenza e del ruolo dei cattolici.

Da un punto di vista generale va sottolineato che la politica oggi risulta condizionata, in Italia e nel mondo, da una trasformazione che per profondità ed estensione appare tra le più rilevanti nella storia dell’umanità. Essa si avvale di due motori fondamentali: lo sviluppo scientifico e tecnologico e la globalizzazione dell’economia, che intervengono, in profondità, nei diversi aspetti della vita personale e sociale, mettendo in discussione il modo con il quale vengono coniugati i tradizionali i valori di libertà, uguaglianza e solidarietà. Tutto ciò rappresenta una sfida particolare per i cattolici impegnati in politica, che si manifesta con modalità diverse nei due grandi ambiti del sistema politico, i conservatori e i progressisti.

In sintesi, tra i conservatori i cattolici vivono normalmente inseriti nei diversi partiti, tendono ad affermare alcuni valori tradizionali del cattolicesimo come la vita e la famiglia, senza particolari esigenze di distinzione. Infatti, in quest’area il problema del ruolo dei cattolici in politica non viene particolarmente percepito, perché la loro presenza, ancorché marginale, è considerata sufficiente, in un contesto ritenuto, nel complesso, favorevole ai principi cristiani. Tuttavia, tale tranquillità favorisce spesso una scelta religiosa ridotta a semplice e utile corredo dell’identità politica, oppure a copertura ideologica di posizioni non sempre conciliabili con i principi evangelici. Piuttosto diversa risulta l’esperienza dei cattolici progressisti, anche se, pure da questo lato, è diffusa una adesione ai principi cattolici finalizzata essenzialmente al consenso politico.

Dopo lo sbandamento postdemocristiano e l’avvio di qualche esperienza di dialogo con la sinistra, molti cattolici aderirono con convinzione all’Ulivo di Prodi ma la sua breve esistenza li ricacciò in una specie di limbo politico, che la successiva nascita della Margherita solo in parte è riuscita a superare. Da ultimo il Pd, che nel Veneto, sia per l’assenza di significativi leader locali che per una precedente, profonda divisione ideologica tra gli aderenti alle due culture: la sinistra storica e il cattolicesimo democratico, chiamate a realizzare una nuova sintesi, non è mai riuscito a raggiungere una identità significativa, né una dimensione organizzativa all’altezza delle aspettative.

Questa situazione, complessivamente problematica evidenzia una realtà dei cattolici in politica molto diversa dal passato quando essi occupavano e gestivano gran parte del potere. Mentre, in generale, prevaleva la presenza di un cattolicesimo di difesa di alcuni principi e di lotta nei confronti degli avversari, succedeva che la politica divenisse anche un fronte avanzato ed esposto del ruolo dei laici nella Chiesa e nella società. Ad esempio politici cattolici di particolare qualità, come De Gasperi e Moro, ebbero talvolta rapporti difficili con la gerarchia ecclesiastica circa scelte essenziali e strategiche nella loro azione politica, anche con conflitti derivanti da decisioni frutto della loro responsabilità personale.

Oggi invece, specie negli ultimi tempi, assistiamo allo spettacolo poco edificante di una politica, anche dei cattolici, divenuta veicolo di diffusione in gran parte di forme di presenza, magari formalmente riferite ai principi cristiani, ma lontane da una loro testimonianza autentica e dagli stessi indirizzi conciliari. L’esito complessivo di tale processo, accanto al permanere di una presenza largamente minoritaria di cristiani autentici, peraltro quasi sempre politicamente ai margini, è che l’incidenza dei cattolici nel processo politico risulta sempre più insignificante.

Una grave arretratezza che deve preoccupare tutta la Chiesa. Nel rigoroso rispetto della laicità della politica e delle distinte funzioni dei diversi soggetti, ognuno è chiamato a dare un concreto contributo per rendere il ruolo dei cattolici fattore positivo nella costruzione di un futuro di benessere e di pace dell’Italia. Se è vero che l’impegno politico richiede un grado particolarmente elevato di virtù cristiane per rendere più consapevole ed efficace la presenza dei cattolici in questa attività, diventa indispensabile che la Chiesa, riconosca il particolare valore di questa vocazione e la sostenga con una specifica azione pastorale tesa a favorire una formazione cristiana idonea a tale compito.

Non serve soltanto far conoscere i principi della Dottrina sociale cristiana, ma formare delle personalità cristiane adulte, capaci di partecipare da protagonisti alla elaborazione e definizione di scelte di ispirazione cristiana sui diversi temi della politica, e di sostenerle con coerenza e responsabilità. Avendo presente che, nella politica di oggi, esprimere e sostenere scelte di ispirazione cristiana, presenta non poche difficoltà.

Operando in un contesto di pluralismo e laicità, il politico cattolico, per svolgere il ruolo richiesto, deve essere inoltre dotato di capacità di interpretare la realtà sulla quale intervenire, assumere il coraggio di proporre, sulle questioni in discussione, soluzioni di ispirazione cristiana, che spesso non traducono direttamente i principi cristiani ma ne rappresentano una mediazione parziale, che il politico cristiano assume con la sua piena responsabilità. In tal modo egli compie un dovere di testimonianza dentro la storia del suo tempo, accettandone tutte le conseguenze, forse anche con un rapporto difficile con la Chiesa. Sarà lungo questa strada che sarà possibile riqualificare il ruolo dei cattolici in politica, considerati e sostenuti da una Chiesa, che tuttavia non dovrà far mancare il suo giudizio esigente sul loro operato.