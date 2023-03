Difendere i diritti delle famiglie omogenitoriali equivale a tutelare la libertà dell’individuo

di Cataldo Intrieri. Penalista. Pubblicato in Linkiesta del 23 marzo 2023.

È un abominio giuridico ipotizzare che le coppie omosessuali commettano un reato universale accendendo alla procreazione medicalmente assistita, quando questa pratica è consentita e perfettamente legale per le coppie eterosessuali. Il senso etico di una maggioranza non può essere imposto a tutti.

Questo oggi è il tema di un feroce scontro politico per stessa ammissione dei contendenti: il ricorso alle pratiche procreative per le coppie omosessuali e soprattutto il riconoscimento della piena affiliazione per la destra reazionaria costituisce l’estrema utopia della difesa della famiglia e dei valori di identità politica, mentre la liberalizzazione è diventata la bandiera della sinistra. Un’ottica deformante.

Ma se le cose stanno così può uno Stato democratico permettere a una donna di interrompere una gravidanza e al contempo impedirle di donare una vita? Vediamo di capire come hanno ragionato sino a oggi le corti regolatrici del diritto, la Corte europea, la Consulta e le sezioni unite della Cassazione.

Si sono tutte attestate su una comune e fin troppo facile trincea: “il benessere del minore” che ha diritto a una famiglia senza discriminazioni di alcun tipo, neanche sessuali e peraltro non potrebbero fare diversamente perché da tempo è caduta ogni barriera divisoria sul concetto di famiglia.

Ciò che manca (ed è incomprensibile) è l’ultimo miglio che è, allo stesso tempo, breve e obbligato da percorrere: riconoscere anche alla coppia omosessuale la possibilità di ricorrere alla fecondazione eterologa in Italia come avviene per la coppia normale e la possibilità anche per il genitore “d’intenzione” di riconoscerlo come proprio.

La consulta si è sino a oggi cautamente astenuta aspettando che il Godot parlamentare pubblichi una legge che non arriverà, come è puntualmente successo per temi come il fine vita o su un altro versante l’ergastolo. Alla fine si aspetta furbescamente che la magistratura vi ponga rimedio, ma stavolta il tema è fin troppo scottante e divisivo. È un tema politico e va oltre il tema della parità di genere.

L’uguaglianza e le libertà fondamentali sono il sale di una democrazia. E parliamo di libertà perché ipotizzare un reato universale per una pratica consentita e perfettamente legale per le coppie “normali” può andare bene per l’Ungheria di Viktor Orbàn non per la settima potenza industriale.

sintesi di Alessandro Bruni

