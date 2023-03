Identikit dell’Occidente

di Laura Paoletti. Editoriale di Paradoxa 1 del 27 Marzo 2023

Quando si scatta una foto o si mette mano a un ritratto è opportuno, normalmente, che il soggetto non si muova, per evitare che l’immagine risulti sfocata. In queste pagine accade esattamente il contrario: la messa a fuoco dell’Occidente è il risultato della rinuncia metodologica ad immobilizzarlo in una qualche rigida definizione identitaria, così che, come in un volto, la libertà di movimento delle sue espressioni più caratteristiche possa lasciarne affiorare l’inconfondibile fisionomia complessiva. Certo, qualche definizione qua e là compare, come quella proposta in avvio dal Curatore, per cui l’occidente è una «combinazione giudiziosa di geografia e storia, politica democratica, valore della persona». Ma, in questo come in altri casi, il lettore è giudiziosamente avvertito del fatto che si tratta comunque di formulazioni orientative, operative, provvisorie, necessariamente manchevoli di questo o quell’elemento essenziale: e questa strutturale resistenza alla definitività segnala una costitutiva incompiutezza, che non è affatto – su questo gli autori sono compattamente schierati – un segno di crisi o di declino, ma è anzi un motivo d’orgoglio, che va pensato, articolato, rivendicato.Oltre a non essere un dato di fatto, l’Occidente non è, a rigore, nemmeno monoliticamente uno: e non solo nel senso della proliferazione confusa di versioni e autointerpretazioni, che ne rende la nozione oltremodo «scivolosa», ma in quello ben più profondo per cui la differenz(i)a(zione) non è un accidente, ma la sostanza stessa della sua identità.

