Quando l’Italia diventa un problema per l’Europa

di Luigi Viviani. Sguardi al futuro politico.

L’evoluzione del rapporto tra il governo Meloni e L’Unione Europea, dopo alcuni mesi di esperienza, acquista un preciso profilo politico. Con la premier Giorgia Meloni presidente del gruppo dei “Conservatori e riformisti” del Parlamento Ue, risultava facile prevedere un rapporto difficile e conflittuale di chi appartiene agli avversari dell’Europa federale, così come pensata e in via di realizzazione, da parte dei padri fondatori tra i quali, in particolare, Alcide De Gasperi.

Trovandosi Meloni, in qualità di Primo ministro italiano, a gestire alcuni problemi di particolare rilevanza con l’Europa, sembrava che, sia la linea europea consolidata del nostro Paese che la promozione degli interessi nazionali, sollecitassero un certo cambiamento- di atteggiamento. Per qualche tempo è apparso che alcuni segnali andassero in questa direzione ma. alla prova dei fatti, la realtà si è dimostrata del tutto diversa. Meloni e il governo italiano mantengono verso l’Ue un rapporto che potremmo definire di rivendicazione corporativa. Che consiste nel rivendicare il più possibile il coinvolgimento dell’Ue nella soluzione dei problemi italiani, esprimendo poi una critica serrata di fronte all’insufficienza delle risposte. Tuttavia, per esaltare propagandisticamente il ruolo europeo di Meloni, si tende a individuare ruoli e risultati che quasi sempre non ci sono.

Questo atteggiamento mette in evidenza due precisi limiti del ruolo europeo dell’Italia di oggi. Da un lato l’Europa rimane un progetto incompiuto che, per avanzare, ha bisogno del consenso di 27 Paesi, portatori spesso di posizioni e interessi diversi, per cui l’essere realmente europei significa partecipare responsabilmente alle decisioni comuni, favorendo la crescita di scelte inclusive. Dall’altro il futuro dell’Ue, come soggetto geopolitico protagonista nel nuovo ordine globale da costruire, è legato essenzialmente al trasferimento di parti di sovranità dai singoli Stati all’Unione.

Su entrambi gli aspetti il governo Meloni è contrario, e lo dimostra con le scelte concrete sui vati problemi all’ordine del giorno. Sul PNRR, la grande scelta innovativa dell’Europa federale, fondata sulla decisione di dar vita a un debito comune, essendo l’Italia, il Paese al quale è stata assegnata la maggior quota del PNRR. di oltre 200 miliardi, invece di impegnarsi a fondo per realizzarlo nei tempi stabiliti, fin da subito il governo Meloni ha posto il problema di ricontrattarlo, perdendo inutilmente tempo, e ora si trova in grave ritardo tanto che finora solo il 6% delle risorse è stato effettivamente speso e la terza rata di finanziamento di 29 miliardi miliardi, prevista per fine marzo, è in seria discussione.

Sui migranti, mentre continua il dissenso con l’Ue sui salvataggi in mare, ora tutta l’attenzione del governo si concentra sul blocco degli arrivi, ottenendo soltanto generiche disponibilità di impegno. Il dissenso permane inoltre sulla ratifica del MES, il fondo salva Stati, dove l’Italia è rimasta l’unico Paese a dire no per una scelta ideologica sovranista, sulle modalità del nuovo Patto di stabilità, sulla regolazione dei balneari, sulla previsione del superamento dei motori a scoppio e sulle case green. Un insieme di dissensi spiegabile solo con una diffusa presa di distanza, fondata sul rifiuto della cessione di sovranità. Una posizione che determina una caduta di credibilità del nostro Paese e che rende gran parte degli altri Paesi scettici circa i problemi e gli interessi dell’Italia.

Con ciò è necessario prendere atto che questo governo rappresenta l’esecutivo più antieuropeo della storia della Repubblica, e che sta agendo direttamente per far fallire l’attuale progetto europeo, per sostituirlo con una specie di Europa delle patrie di gollista memoria, cioè un mercato comune tra Stati sovrani, la tomba di ogni identità e protagonismo geopolitici. Di fronte a una prospettiva di simile gravità, crea un certo stupore come tale problema rimanga marginale nel dibattito politico interno, anche da parte di chi si dichiara radicalmente contrario a questo governo.

A questo punto il discorso si sposta sull’opposizione della sinistra e della sua identità europea. L’Unione Europea, così come l’hanno voluta i padri fondatori, rappresenta una componente essenziale del nostro futuro, per la quale fin dall’inizio l’Italia si è battuta senza riserve. In tal senso Draghi, con la sua autorevolezza e coerenza era riuscito ricollocare il nostro Paese nel cuore della costruzione europea, con la dignità dei maggiori protagonisti. Oggi invece stiamo tornando ai margini, al netto della propaganda, sempre più isolati e sempre meno credibili.

L’Europa rappresenta il vero limite strutturale del governo Meloni, del tutto incompatibile con il futuro dell’Italia. Rendere tutto ciò del tutto evidente, credo, dovrebbe diventare dovere primario di una battaglia politica che l’opposizione dovrebbe condurre con ben altra determinazione e radicalità.