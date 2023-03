Senza una legge sul fine vita

di Alessandra Pellegrini De Luca. Pubblicato in Il Post del 25 marzo 2023.

In Italia il suicidio assistito, cioè la possibilità di auto-somministrarsi un farmaco letale a determinate condizioni, è legale non grazie a una legge del parlamento, che non è mai stata approvata, ma dopo una storica sentenza della Corte Costituzionale del 2019, arrivata dopo anni di iniziative, appelli e infine di disobbedienze civili in cui si chiedeva più libertà sulle scelte individuali di fine vita.

Non essendo una legge, però, la sentenza stabilisce quando il suicidio assistito non è punibile, ma non dà indicazioni chiare su tempi e modalità di attuazione: la Corte ha chiesto al parlamento in più occasioni di intervenire e approvare una norma, finora senza successo. C’è una proposta ferma al Senato (ritenuta da molti comunque molto inadeguata), e nel frattempo ogni caso è affidato volta per volta alla gestione delle singole aziende sanitarie locali. Proprio per questo, in otto regioni italiane è iniziata o sta per iniziare la raccolta firme per una proposta di legge regionale promossa dall’associazione Luca Coscioni.

sintesi di Alessandro Bruni

