Tre misure chiave per invertire la china

di Alessandro Rosina. Popolazione, risorse e sviluppo, ulteriori temi demografici. Pubblicato nel blog dell'autore e in Il sole 24ore del 21 marzo 2023.

In un film del 1993 dal titolo “Ricomincio da capo”, diventato negli anni un cult, vengono raccontate le vicende di una persona che si trova a vivere ogni nuovo giorno in modo identico a quello precedente. Destinata, quindi, ad ogni risveglio a ricominciare da capo. Sembra il destino del nostro paese, peggiorato però dal fatto che, bloccato dai suoi nodi irrisolti, si risveglia ogni giorno non solo con di fronte gli stessi problemi ma anche sempre più invecchiato. Inoltre, più il tempo passa rimanendo in tale situazione bloccata, più l’invecchiamento accelera. Proviamo a chiarire perché.

Ad un primo livello la popolazione invecchia come conseguenza dell’aumento della longevità. Tener bassi i rischi di morte in età prematura e vivere bene nelle età più avanzate è un obiettivo positivo, da accompagnare con politiche adeguate per favorire una lunga vita attiva. Ben venga, quindi. E in ogni caso non ci distingue dal percorso delle altre economie mature avanzate.

Ad un secondo livello fa invecchiare la popolazione una fecondità che scende su valori molto bassi, in particolare quando il numero medio di figli per coppia si posiziona sotto la soglia di due. In tal caso le generazioni dei figli diventano progressivamente più ridotte rispetto a quelle dei genitori. Qui l’Italia rappresenta una anomalia nel contesto europeo. E’ infatti uno dei paesi membri scesi più in basso e che da più lungo tempo mantiene un tasso di fecondità inferiore a 1,5.

C’è però anche un terzo livello nel processo di invecchiamento, che produce una accelerazione al ribasso delle nascite da cui deriva una accentuazione degli squilibri tra vecchie e nuove generazioni. Si ottiene quando la persistente bassa fecondità arriva ad erodere le coorti che entrano nella vita adulta e nel mondo del lavoro. La debolezza del rinnovo della popolazione si trasforma, così, in debolezza nel rinnovo della società e dell’economia. Un sistema paese che, per carenza di adeguate politiche, ha mantenuto bassi tassi di fecondità, bassi tassi di occupazione giovanile, basso sostegno ai percorsi di autonomia e formazione di una propria famiglia, si troverà con ancor meno giovani genitori, ancor meno nascite, ancor meno offerta qualificata per lo sviluppo competitivo del paese. L’invecchiamento non solo quindi, accelera, ma si indeboliscono sia le condizioni per affrontarne le conseguenze economiche, sia le condizioni stesse per invertire la tendenza.

Risvegliarci ogni giorno con gli stessi problemi di ieri senza averli risolti e trovarci in un contesto ulteriormente peggiorato equivale, fuor di metafora, alla condizione da cui riparte il nostro paese dopo ogni elezione e con ogni nuovo governo. I dati degli ultimi quindici anni sono, in effetti, eloquenti. Nel 2008, anno dell’insediamento dell’ultimo Governo Berlusconi, le nascite registrate sono circa 577 mila. In corrispondenza dell’avvio del Governo Monti risultano scese sotto 550 mila. Si trovano ridotte a 514 mila al tempo dell’Esecutivo formato da Letta, poi a 503 mila circa con il subentro di Renzi e a 473 mila con Gentiloni. Insomma, ogni nuovo Governo – di centro-destra, di centro-sinistra o tecnico – parte con la questione demografica irrisolta per poi lasciarla aggiornata ulteriormente in negativo. Non fa eccezione il Governo Conte, che si insedia quando le nascite si trovano precipitate ben sotto le 450 mila. Quando Draghi entra a Palazzo Chigi il dato è attorno alle 400 mila. Giorgia Meloni prende la guida di un paese in cui, secondo i dati Istat appena pubblicati, i nati si approssimano a 393 mila.