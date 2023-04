Il Covid è finito: una retrospettiva

di Andrea Gandini. Economista, analista del futuro sostenibile.

Il Covid è finito. Nel primo trimestre 2023 i morti (per tutte le cause) sono ritornati (fonte Istat) al livello degli anni pre-pandemia.

Come è successo con la Spagnola nel 1920 e poi nel 1958 e nel 1969 il virus ha prodotto, per sopravvivere, varianti sempre meno pericolose (come Omicron) e ha finito per diffondersi più velocemente nei paesi vaccinati e diventare endemico come una lieve influenza.

Eurostat ha pubblicato i consuntivi del 2022 dell’eccesso di mortalità con piccole variazioni sui dati che abbiamo già fornito, la principale riguarda l’Italia che nel 2022 ha avuto un eccesso di mortalità (+10,6%) superiore a quello del 2021 (+9,9%). L’andamento cumulato nei 3 anni (2020 istogramma blu + 2021 rosso + 2022 verde) è rappresentato nelle figure allegate. I paesi dell’Est Europa hanno la mortalità più alta, la più bassa è in Svezia. L’Italia è a metà strada, pur avendo avuto nel 2020 una delle mortalità più alte (+17%).



Come già scrissi il paese che ha meglio contrastato la Covid è stata la Svezia che nei tre anni (2020-21-22) ha una media di eccesso di mortalità di solo +4,4% (rispetto al periodo pre Covid 2016-19), seguita da Norvegia (+5,2%), Danimarca, Irlanda, Islanda, Germania +9,8, Francia +10,4, Italia +12,5, Spagna +13. L’eccesso di mortalità (per tutte le cause) è considerato dagli esperti (e da Oms) l’indice più efficace, in quanto, confrontandosi con i dati dello stesso paese degli anni precedenti, elimina distorsioni dovute alle diversità nazionali (come densità degli abitanti, tasso di anzianità, etc.). Com’è noto la Svezia ha adottato una strategia opposta a quella del confinamento e da “stato di emergenza” di molti paesi. Nel 2020 ha lasciato correre il virus con un contagio di massa (e relativa immunità naturale) che ha poi prodotto nel 2021 e 2022 una bassa mortalità.

In Italia è in corso una indagine della procura di Bergamo e ci sarà un’indagine parlamentare che nasce col torto di non indagare né sul ruolo delle Regioni (quando è loro la competenza sulla sanità) né sugli eventuali conflitti di interessi tra enti sanitari, associazioni di categoria e case farmaceutiche. Una indagine quindi di parte (di 30 parlamentari) che vuole trovare i colpevoli (ma solo nell’attuale opposizione)…del senno di poi sono piene le fosse. Sarebbe stato invece interessante una seria retrospettiva per apprendere dagli errori fatti, trattandosi di un evento devastante che ha colto tutti (in Italia) alla sprovvista, coinvolgendo esperti (specie esteri) e che facesse tesoro delle altre strategie adottate (specie se efficaci): “lasciare il lupo fuori dal recinto o, se entra, isolarlo e contenere i danni”.





Di seguito indico quelle che mi paiono le maggiori criticità della gestione italiana. Stefano Merler (Fondazione Kessler) aveva informato il 12 febbraio (rapporto secretato e poi diffuso il 21 aprile) che, se dopo 38 giorni dal primo contagiato ci fossero stati mille contagiati, eravamo nello scenario peggiore e avremmo dovuto chiudere le zone “rosse” (non tutta l’Italia). Mille contagiati sono stati conteggiati dopo soli 8 giorni. Sempre il 12 febbraio 4 medici avevano allertato il Ministero sulla grave situazione a Wuhan (Cina), informati da un amico medico cinese e che ci sarebbe stato bisogno di posti in terapia intensiva con isolamento a pressione negativa che in Italia erano solo il 4% sui 5.184 esistenti. Si sarebbe dovuto avviare da subito controlli sulle strane polmoniti esistenti sin da gennaio senza aspettare il provvidenziale tampone dell'anestesista Annalisa Malara che, violando il protocollo (doveva anche chiedere un’autorizzazione speciale), scoprì il 20 febbraio il paziente n.1.

Sappiamo che non fu aggiornato il piano pandemico del 2006 come il report Oms Italia aveva evidenziato e per questo ritirato dopo 24 ore su ordine di Oms Europa che pure lo aveva autorizzato. I piani pandemici esteri prevedono almeno: a) un sistema di sorveglianza per intercettare le polmoniti atipiche, b) evitare assembramenti negli ospedali. Nel momento in cui si scopriva che il virus era entrato o si seguiva la via svedese (proteggendo i fragili) o quella tedesca del distanziamento fisico con chiusure delle zone rosse ad alto contagio. Considerando la penuria di posti letto negli ospedali (decimati dai tagli di spesa), si poteva usare la medicina territoriale come prima “trincea” (copyright Palù) a difesa dell’assalto agli ospedali, indifesi nei primi giorni anche per mancanza di mascherine e altri Dpi inviati, erroneamente in gennaio, in Cina. Gli assembramenti negli ospedali, causati dalla mancata “trincea” territoriale, hanno prodotto un surplus di decessi dovuti sia ai contagi che alle sovra infezioni batteriche che già normalmente affliggono gli ospedali italiani (record europeo). Lo stress ospedaliero ha poi portato ad abbandonare molte cure e prevenzioni delle altre malattie gravi generando un eccesso di mortalità non Covid.

La chiusura delle scuole è stata la più prolungata (6 mesi) in Europa, con ingenti danni per due anni ai giovani che non hanno avuto (guardando ai decessi) alcun problema. Molti studi (IEO,…) hanno mostrato che chiusure prolungate erano un errore: più si chiudeva più i contagi crescevano in quanto i nipotini a casa andavano dai nonni, senza considerare i danni a lungo termine sui giovani che ora registriamo.

La medicina territoriale poteva avvalersi anche di quelle sperimentazioni non ancora validate, come è stato per i vaccini sperimentali che non avevano concluso gli studi sulle interazioni farmacocinetiche, di tossicocinetica, genotossicità e carcinogenicità che in passato comportavano alcuni anni di precauzione. L’emergenza poteva valere anche per le terapie domiciliari che mostrassero efficacia, come il plasma iperimmune del prof. De Donno ed altre, che insistevano sull’importanza della precocità nella cura senza aspettare a casa che si aggravasse. Si è infatti poi scoperto che un’attesa prolungata produceva l’aggravarsi della malattia che non aveva più cure. Chi finiva in ospedale si salvava solo nei 2/3 dei casi in quanto le terapie intensive mantenevano la respirazione e non altro.

Sbagliato è aver mandato (specie in Lombardia) gli anziani contagiati asintomatici nelle RSA senza precauzioni, estendendo il contagio agli altri anziani; così aver vietato le visite di parenti (da un estremo all’altro), seppure con le dovute precauzioni, sapendo quanto siano importanti per la vita parenti e amici. Vessazioni inutili come proibire ai congiunti il funerale e aver introdotto il green pass mandando a casa senza stipendio quasi un milione di italiani, avendo poi scoperto che tutti potevano contagiare (vaccinati e non vaccinati), anzi i non vaccinati erano più sicuri in quanto obbligati a farsi il tampone ogni 2 giorni per 6 mesi, finché non sono stati costretti a lasciare lavoro e stipendio, caso unico in Europa.

Sarebbe stato utile avere, come in Svezia, una autorità sanitaria indipendente che prendeva le decisioni, autonomamente dal Governo, e che parlava con una sola voce una volta alla settimana, anziché il “baillame” nostrano a cui abbiamo assistito.

Sui vaccini l’aria è cambiata: oggi si ammette che non erano preventivi ma che moderavano la patologia. Si comincia a porre attenzione all’alta mortalità (non Covid) del 2021 e 2022 rispetto agli anni pre-pandemia, che potrebbe essere dovuta ad effetti collaterali dei vaccini mRna. Mantovani ha dato speranze per farmaci mRna (pronti nel 2030) contro l’infarto e alcune forme di tumore che si fondano sullo stesso principio di quelli anti-Covid, ma nessuno si sogna oggi di dire che avranno un utilizzo preventivo e non terapeutico (come qualcuno diceva per il Covid,…allora dirlo era tabù). Mantovani spiega che sono farmaci “genici” e che, come disse la Fda Usa, è necessario aspettare un decennio per conoscere gli effetti collaterali.

Si è scoperto che i vaccini a vettore virale (tradizionali) come AstraZeneca, quello russo, cubano avevano la stessa efficacia di quelli mRna, pur costando dieci volte meno.

Sui contratti c’è stata “inadeguatezza” sia da parte degli Stati (Usa, UK, Germania) che hanno investito più dei privati (30 miliardi verso 16) e che avrebbero potuto chiedere (almeno) di compartecipare ai profitti; inadeguatezza anche della UE nei prezzi concordati (molto alti) e nelle forniture (eccessive, l’Italia ha in magazzino ancora 172 milioni di dosi per una spesa di circa 3 miliardi).

Non sappiamo ancora l’origine del virus. All’inizio era eresia dire che era sfuggito dal laboratorio di Wuhan (Cina), alla cui costruzione dal 2003 avevano collaborato i francesi sostituiti dal 2017 dagli Americani. Ora la maggioranza degli esperti (inclusi Fauci e Palù) ritengono ciò più probabile della zoonosi (salto di specie frutto del disboscamento sconsiderato, 420 milioni di ettari di foreste in meno in 30 anni). Nell’un caso e nell’altro, è l’effetto di una “modernità” guidata dalla logica del profitto. E questo è l’aspetto più preoccupante perché, se è così, dobbiamo aspettarci altre crisi e altri stati di emergenza prodotti proprio da questo modo di produrre che arricchisce pochi e impoverisce molti. Veniamo così addestrati a tollerare il potere e a partecipare attivamente alla nostra sottomissione. La psicologia di massa in situazioni traumatiche dice che le persone finiscono per essere esauste per lo stato di emergenza e una stanca indifferenza prevale.

Preoccupa infine che l’OMS possa diventare (su pressione di Bill Gates) l’unico regolatore mondiale delle prossime strategie con sanzioni ai paesi che seguono vie difformi e che in Italia la realizzazione col PNRR preveda 24 bio-laboratori (dopo quello di Sigonella e di Trieste, extraterritoriali).

Infine non è stata una buona idea introdurre lo “stato di emergenza”, limitando diritti costituzionali, creando un grave precedente che oggi usa il nuovo Governo per gli immigrati: in entrambi i casi si poteva farne ampiamente a meno, come hanno fatto altrove.