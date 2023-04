Il governo e il Paese, l’antifascismo non è un’opinione

di Luigi Viviani. Sguardi al futuro politico.

La festa del 25 aprile che abbiamo appena vissuto, è stata quest’anno caratterizzata da un insolito disagio, derivante dalle contraddizioni identitarie del governo Meloni. Questa festa è il frutto della lotta del popolo italiano contro l’oppressione nazi-fascista, e quindi festa della libertà ritrovata di tutti gli italiani, e celebrata sempre con convinzione e unità.

Ciononostante, ha sempre mantenuto un certo carattere divisivo, per il dissenso, più o meno esplicito, di quella parte della società italiana che, di fronte alla lotta antifascista, era più o meno dall’altra parte. Il fatto nuovo è che, quest’anno, tale parte si trova a guidare il governo del Paese, per cui, non identificarsi con l’antifascismo, valore fondante sul quale è nata la Repubblica, diventa un problema. È vero che finora si è cercato di sottacere tale problema, e che la premier Meloni ha giurato sulla Costituzione, che rappresenta l’anima culturale e politica della Repubblica, ma, oltre al fatto formale, le ragioni della propria ideologia identitaria si fanno sentire.

Per la prima volta in Parlamento sono state presentate due mozioni distinte, di maggioranza e di opposizione, sul valore e il significato della festa del 25 aprile, con un’espressione articolata del voto. Ne è sortita una grave e ingiustificata contraddizione che ha diviso verticalmente la stessa maggioranza di governo, dal momento che Lega e FI affermano di identificarsi pienamente con i valori della Resistenza antifascista. Una contraddizione con la quale si tende a sottovalutare l’incompatibilità che deriva dal guidare il governo italiano da posizioni ambigue se non contrarie all’antifascismo.

La stessa lettera al Corriere della sera, inviata dalla premier conferma la sostanza di tale ambiguità, sia indicando la lotta di liberazione come semplice “guerra civile” da collegare anche ad alcuni eccidi in Istria e Dalmazia che la destra ritiene caratterizzanti, sia imputando ad una gestione di parte alcuni limiti della democrazia italiana del dopoguerra. In ogni caso, per la Meloni, il messaggio del 25 aprile oggi si traduce correttamente con il sostegno dell’Ucraina aggredita.

Ma il disagio della destra, nei confronti della Festa della Liberazione, ha trovato altre modalità di espressione. Prima la miserevole polemica del Presidente del Senato La Russa sul rapporto tra antifascismo e Costituzione, con la quale è riuscito soltanto a dimostrare la sua inadeguatezza a ricoprire la seconda carica dello Stato, poi i giudizi di segno razzista del ministro Lollobrigida sull’arrivo dei migranti, infine una serie di valutazioni polemiche e settarie su Antifascismo e Resistenza, come sarebbero interpretati dalla sinistra.

Alla fine, la necessità di tener fede alle elementari responsabilità di governo, ha determinato una partecipazione di minimo alle celebrazioni della festa, da parte dei membri del governo, che non cambia la posizione politica complessivamente negativa. Un atteggiamento che dimostra un non raggiunto equilibrio con la storia e l’identità della nostra Repubblica, per cui risulta del tutto comprensibile la sollecitazione di Fini a Meloni sulla necessità di esprimere una decisiva posizione antifascista. Il permanere di tale ambiguità si riverbera sulla credibilità e qualità dell’azione di governo, che oggi deve cimentarsi con una serie di problemi riguardanti la qualità dello sviluppo, del lavoro e dei diritti futuri.

Alla base di tale rigidità ideologica permane, a mio avviso, l’illusione di poter cambiare la storia del nostro Paese attraverso la gestione del potere politico. Ma i fatti che hanno determinato la nascita e lo sviluppo della nostra Repubblica hanno acquisito un preciso significato incontrovertibile. La storia ha fatto il suo corso e l’Antifascismo e la Resistenza sono stati i fattori decisivi della nascita dell’Italia democratica. Il problema di questo governo di destra è che tale contraddizione non è neutrale ma influisce, assieme alle divisioni interne alla maggioranza, in modo determinante sull’azione di governo, in due precise direzioni: quelle della qualità dell’azione di governo e della credibilità dell’Italia nel contesto europeo e internazionale.

Circa il primo aspetto basta osservare i limiti assunti dal PNRR, ridotto e condizionato dalla capacità di spesa di questo esecutivo, e sempre più lontano dagli obiettivi di crescita qualificata e di riforma con i quali è stato concepito. La progressiva stretta sui diritti umani e sociali e il rinvio delle principali riforme (fisco, autonomia e presidenzialismo, giustizia) anche per le insufficienti risorse disponibili.

Sul secondo aspetto, i gravi ritardi nella gestione del PNRR e nella realizzazione delle riforme, in aggiunta al dissenso profondo sul futuro della sovranità europea e alle relazioni europee e internazionali di segno conservatore, hanno mutato la posizione dell’Italia e ridotto drasticamente la sua credibilità politica nel contesto globale. Il problema che si profila per il futuro dell’Italia è dove porterà questa politica che si presenta sempre meno adatta ad affrontare, con adeguate strategia e capacità realizzativa, i delicati problemi del Paese nel presente e nel futuro.

Una situazione di profonda incertezza che può preludere a una vera emergenza. Una realtà che interpella in termini urgenti anche l’opposizione, ed in particolare il Pd, che in questa fase, nel bene o nel male, si giocherà gran parte del suo futuro. La gestione Schlein si troverà nel mezzo di una situazione del Paese che richiederà scelte tanto impegnative quanto impreviste. In termini strategici questo significa che la realizzazione di una credibile alternativa di governo, con le relative alleanze, è destinata a diventare la priorità assoluta, sulla quale si giocherà il ruolo decisivo del partito. Averlo presente, e operare in tal senso, diventerà, a mio avviso, la sua prossima ragione di vita.