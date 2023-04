di Andrea Gandini. Economista, analista del futuro sostenibile.

Sul Corriere della Sera sono apparsi nello stesso giorno due articoli, a firma di Beppe Severgnini e Andrea Carandini, storico dell’archeologia, che in qualche modo dialogano a distanza. Il primo si chiede “cosa conservano i conservatori”, facendo riferimento ad una destra che blocca chatGpt, vuole abbandonare lo Spid (per la sola carta elettronica d’identità), la carne sintetica, l’utero in affitto (in realtà Severgnini parla solo della trascrizione dei certificati di nascita). “E’ come se il futuro facesse paura e la nuova dirigenza volesse rassicurarci lucidando il passato…tira un’arietta strana sull’Italia”, dice Severgnini. Qualche pagina più avanti Andrea Carandini, presidente Fai dal 2013 al 2021, storico dell’arte, colpito dal libro di Marcello Veneziani (Scontenti, perché non ci piace il mondo in cui viviamo, ed. Marsilio) riflette sul perché “siamo scontenti di noi e della civiltà moderna…lo scontento non riguarda solo le disuguaglianze e i disagi dal momento che pervade anche gli agiati. Siamo longevi e benestanti, abbiamo tecniche e farmaci efficaci, eppure in ogni ceto viviamo male”. Una condizione che vive soprattutto l’Occidente e che secondo Carandini riguarda i rapporti umani, la preminenza della tecnica e dell’economia sulla cultura, aggravati da pandemia, emergenza ambientale, diseguaglianze e guerra. Carandini risponde indirettamente a Severgnini e fa capire perché la modernità faccia sempre più paura. Sotto la spinta infatti del consumismo e di un individualismo estremo il cittadino ideale è spinto a cambiare di continuo, non solo consumi, ma “legami, casa, luogo d’origine, cose e apparati tecnologici, natura e sesso, spostando di continuo in avanti traguardi e acuendo le mancanze da esaudire”.

Questa spinta alla modernità è l’opposto della identità che è la base del riconoscimento del patrimonio primario dei popoli che, a quel punto, si riconoscono solo nei consumi, nei desideri, nelle merci e che sostituiscono l’identità con la vita liquida. E che è, a mio avviso, l’intento del liberalismo moderno e di una globalizzazione che spinge all’omologazione delle identità perché favorisce i consumi di massa e globali.

In sostanza i cittadini (anche occidentali) sono impauriti dal fatto che questa modernità in continua progressione non solo distrugge le comunità locali, negozi, librerie, cinema, luoghi di ritrovo (per l’e-commerce), ma rende i lavori più precari, i domicili più provvisori, porta le disuguaglianze alle stelle, i rifiuti ovunque, diffonde volgarità e maleducazione sociale, favorisce pigrizia e dipendenza da astrazioni, mentre declina il welfare e la natura attorno a noi (per cause della modernità) diventa da amica nemica. A parte le guerre (che ci sono sempre state), la stessa pandemia è un prodotto della modernità, sia nell’ipotesi “errore di laboratorio”, che della “zoonosi per deforestazione”.

Per Carandini la “cultura è la sola energia realmente emancipatrice ed è stata troppo sottomessa al dio Mammona del denaro e della tecnologia e del progresso figlio della rivoluzione industriale che ha ucciso Dio, e gli umani hanno trasferito l’infinito dal Cielo sulla Terra... La scienza e la tecnica, in progresso, giustificano l’onnipotenza, che però desta anche lo scontento nel restante umanistico. Protesi nella frenesia delle soddisfazioni, abbiamo scordato i limiti chiesti dalla morale, dal valore, dai doveri, dalla saggezza, dalla bellezza, naufragando nella volontà di potenza, nel nichilismo, nel relativismo, nella bruttezza, nella rabbia, nell’accidia”.

Carandini coglie un punto che sfugge a Severgnini e di come oggi la modernità si configura, per la rapidità con cui avviene, in una distruzione continua della tradizione, delle comunità locali, delle relazioni. La stessa scienza procede per quella gradualità che oggi manca per la frenesia di profitto che anima chi guida il mondo occidentale.

Il progresso umano non è né una accettazione acritica (frenesia senza profondità) di tutto quello che il mondo delle imprese e della tecnologia ci propinano, né restare inchiodati alla sola tradizione. L’Occidente deve cambiare se non vuole auto distruggersi col suo frenetico modernismo. La Politica (con la p maiuscola) e i cittadini (oggi espropriati dalla tecno-democrazia) devono poter scegliere cosa è utile per il loro progresso e cosa della tradizione può essere accantonato. Non è vero che tutto quello che ci viene propinato come moderno è progresso, ci sono tanti rifiuti, sporcizia e bruttezza nella cosiddetta modernità e molto della nostra tradizione va conservato. E’ questo un punto dirimente anche sulla supposta supremazia dell’Americanismo occidentale sul resto del mondo, sulla supremazia delle nostre cosiddette democrazie sulle democrature e gli stati dispotici. E dove lo mettiamo il nostro dispotismo, la nostra frenesia di tutto omologare delle identità locali con la logica liberale dei mercati e di distruzione della natura?