Alternative abitative degli altri e il nostro ritardo

di Redazione di Good Morning Italia del 9 giugno 2023.

In tutto il mondo i prezzi nel mercato immobiliare hanno avuto un’impennata nel corso degli ultimi anni, anche grazie a un accesso al credito facilitato da tassi di interesse bassissimi (prima dei recenti rialzi da parte della Banche centrali). Negli Stati Uniti gli esperti discutono apertamente sul fatto che questa bolla possa scoppiare, anche se con conseguenze diverse rispetto alla crisi del 2008 (Forbes). In Europa si assiste a una dinamica più variegata con alcuni Paesi che hanno assistito a un importante balzo dei prezzi, mentre in altri (tra cui l’Italia) il trend è stato più stabile (Euronews).

Esempio austriaco In un contesto del genere Vienna si presenta come un modello totalmente alternativo. Il 60% dei cittadini della capitale austriaca vive in abitazioni che fanno parte di progetti di social housing (The Nation). Un meccanismo che permette di affittare appartamenti a un prezzo calmierato e non affetto dalle speculazioni del mercato, senza alcuna revisione del proprio contratto nel caso cresca lo stipendio dell’inquilino. La peculiarità di Vienna è rappresentata dall’amplissima platea di persone che possono fare richiesta di accesso a questo servizio (New York Times Magazine).

Ritardo italiano Sotto questo punto di vista l’Italia è ancora piuttosto indietro agli standard europei. Stando agli ultimi dati, sono 2,2 milioni le persone che fanno già ricorso al social housing nel nostro Paese. Ma altre 600 mila famiglie sono ancora in lista di attesa (Sky TG24). Una situazione che si deve confrontare anche con dei paradossi territoriali: in Lombardia, regione leader in Italia a livello di numeri riguardanti l’edilizia popolare, sono ben 15 mila gli appartamenti che per differenti ragioni non sono stati affittati e rimangono per questo vuoti (Il Foglio).