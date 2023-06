Le battaglie che il Pd non combatte: l’Europa   

di Luigi Viviani. Sguardi al futuro politico.

Tra le iniziative che il governo Meloni ha intrapreso per cambiare la politica dell’Italia certamente acquista il carattere di radicale svolta politica il rapporto tra il governo italiano e l’Unione Europea. La storia di questo rapporto attraversa tutta la storia della Repubblica italiana ed è sempre stata caratterizzata, sia pure con diversi gradi di intensità, da una forte scelta europeista che ha fatto dell’Italia un Paese fondatore dell’Ue, sulla base di una visione dell’Europa come nuovo soggetto politico federale, dotato di identità e autonomia definite, frutto di un progressivo trasferimento di sovranità dagli stati membri all’Ue.

In tal modo l’Unione Europea si sta costruendo anche come un nuovo soggetto globale che, per storia, cultura, e potere reale, concorre, da protagonista, a costruire un nuovo ordine globale di prosperità e di pace. Meloni e il suo governo pensano l’Europa in tutt’altro modo, Ecco come la stessa premier l’ha esposta recentemente: “Questa falsa Europa. incarnata oggi dalle istituzioni comuni dell’Ue, è utopica e potenzialmente tirannica.

La vera Europa è una comunità di nazioni, oggi è minacciata dalla morsa soffocante di questa falsa idea e da una ideologia europeista che viene proposta come l’unica alternativa possibile. Questa Europa è un modello che stiamo sperimentando da anni che però è tragicamente fallito, finendo per allontanare sempre di più i cittadini dalle istituzioni europee. Noi pensiamo invece che si possa essere parte di una grande unione di popoli europei senza rinunciare a tutelare gli interessi nazionali dei singoli Stati.” Una chiara presa di posizione contro l’Europa come, con fatica e varie difficoltà, è stata costruita negli ultimi 50 anni. Per sostituirla con una “Europa delle patrie” già sostenuta in passato da De Gaulle, cioè un’Europa priva di sovranità e di potere, in balia delle mediazioni e dei conflitti tra gli Stati, unici soggetti sovrani, e quindi marginale nella politica internazionale.

La differenza è radicale, e la stragrande maggioranza delle attuali decisioni Ue sarebbero inesistenti perché impossibili nell’Europa voluta da Meloni. Primo fra tutti il Pnrr, che invece il governo di destra, sia pure da inesperto, intende utilizzare fino all’ultimo euro. Sgomberata la nebbia della propaganda è facile immaginare qual è il livello reale di credibilità della nostra Presidente del Consiglio nelle istituzioni europee. Certo, ad esempio, far riuscire il Pnrr è un traguardo anche dell’Ue per cui, di fronte ai limiti e ai ritardi del governo italiano, si cercano le mediazioni necessarie, ma altra cosa è una leadership di riconosciuto prestigio.

Nonostante ciò, Giorgia Meloni non si è fermata a questa svolta radicale nella politica europea del governo italiano, ma ha puntato più in alto, cercando di cambiare la stessa Europa. Gli incontri e i rapporti con la destra del Ppe e con altri governi e partiti conservatori europei per costruire una coalizione conservatrice alternativa all’attuale maggioranza, in vista delle elezioni europee del 2024 puntano esattamente in tale direzione.

Dal punto di vista della correttezza costituzionale, il fatto che il presidente del Consiglio, che rappresenta tutti gli italiani, avvii direttamente sue iniziative, radicalmente alternative alla linea consolidata del Paese sull’Unione Europea, problema cruciale per il futuro dell'Italia, senza aver prima ottenuto il consenso formale del Parlamento, tramite un ampio dibattito e voto specifico, rappresenta una grave ferita delle prerogative del Parlamento e una grave rottura degli equilibri istituzionali della nostra democrazia. Per una opposizione che si rispetti, e che si fa rispettare, un comportamento del genere rappresenta un terreno di scontro politico radicale, con forme di mobilitazione dentro e fuori il Parlamento, comprese le condizioni per ottenere un giudizio della Corte costituzionale.

Il Pd, partito che intende interpretare il cuore dell’opposizione alla destra, è chiamato direttamente in causa, ma finora, in materia europea, non è andato oltre una divisione interna sull’invio di armi europee all’Ucraina e la ricerca, anzitempo, delle possibili candidature per le elezioni europee del prossimo anno. Rimane invece assente ogni iniziativa specifica contro l’attacco anti Ue del governo Meloni che si propone di costruire una nuova coalizione conservatrice per puntare, tramite una vittoria alle elezioni Ue del prossimo anno, a un cambiamento identitario dell’Unione Europea in direzione della difesa della completa sovranità dei singoli Stati aderenti.

Solo con iniziative su questo e sugli altri problemi creati dai limiti della politica del governo Meloni, il Pd a guida Schlein può ridare senso e valore alla partecipazione democratica dei propri militanti e iscritti, uscendo dalla trappola correntizia interna di uno scontro incentrato sulla segretaria. Mentre, senza questo riorientamento strategico rimane a rischio il futuro del Pd.