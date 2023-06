Le conseguenze umane, economiche ed ecologiche della guerra in Ucraina

di Redazione di Valigia blu del 10 giugno 2023 e di Pressenza del 9 giugno 2023.

L’escalation in corso nella guerra in Ucraina non riguarda solo l’impiego delle armi, ma anche gli obiettivi da colpire che sempre più spesso risultano essere infrastrutture civili. Quello alla diga di Kakhovska (che non è stato il primo) è stato immediatamente preceduto da un altro grave attentato ignorato dai grandi mezzi di informazione, ormai votati acriticamente a far prevalere le ragioni dell’Occidente, qualunque sia la sorte della popolazione ucraina.

“La più grande catastrofe causata dall’uomo in Europa degli ultimi decenni”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito la distruzione della diga Kakhovka lungo le sponde del fiume Dnipro, riportando alla mente il ricordo del disastro nucleare di Chernobyl nel 1986. “Un atto di ecocidio dalle conseguenze vaste e decennali”, ha aggiunto mentre si iniziavano a cercare cause e responsabilità, a contare i danni, a cercare di mettere in salvo gli abitanti della regione, circa 16mila, già duramente messi alla prova dalla guerra e sorpresi dalle inondazioni. La distruzione della diga costruita dall’URSS nel 1956, importante fonte d’acqua per la penisola di Crimea annessa alla Russia, per l’agricoltura della regione e per il raffreddamento dei reattori della centrale nucleare di Zaporizhzhia, ha provocato una catastrofe sociale, economica, ecologica. Continua a leggere

La diga di Kakhovska è l’ultima lungo il corso del fiume Dnieper e fa parte di un complesso di sei grandi bacini idrici che regolano il flusso del fiume fino ai confini con la Russia. Immediatamente a monte di Kakhovska esistono le dighe di Zaporizhya (la più grande) e Dnipro dal nome delle città lambite dal fiume Dnieper.

Il 6 giugno scorso la diga di Kakhovska è stata distrutta da bombardamenti provocando un onda di piena che ha investito paesi e città fino ad un altezza di 10 metri. A monte di Kakhovska, in una grande ansa del bacino, si trova la centrale nucleare di Zaporizhya ( che si trova a valle dell’omonima città e dell’omonima diga) occupata dalle truppe russe fin dal marzo 2022, che usa l’acqua del fiume per i circuiti di raffreddamento dei reattori e del combustibile irraggiato immagazzinato nel sito.

Le due parti in conflitto addebitano all'avversario la responsabilità di questo disastro ecologico. Rimane non chiaro chi sia il responsabile dato che entrambi i siti (Zaporizhya e Kakhovska) hanno molta importanza per i russi perché dal primo possono alimentare elettricamente le zone occupate del Donbass e della Crimea, mentre dal secondo si diparte un grande canale di irrigazione (400 Km di lunghezza, 300 metri cubi al secondo di portata) verso tutte le regioni interne della Crimea, che con la distruzione della diga è stato messo fuori uso. A partire dall’estate del 2022, dopo circa 5 mesi dall’inizio dell’occupazione russa, l’esercito ucraino ha cercato di colpire o di mettere fuori uso sia la diga di Kakhovska che la centrale di Zaporizhya, per poi addebitarne la responsabilità ai russi, cosa che è avvenuta anche per il bombardamento del 6 giugno scorso con l’avallo dei grandi organi di informazione.

Bombardamenti, droni, incursioni: è guerra alla verticale del potere di Putin. I raid al confine, gli attacchi dei droni, le tensioni tra i vari distaccamenti di mercenari e volontari non devono far nascere illusioni su un repentino e incruento collasso del sistema di potere putiniano. Il processo, però, di sgretolamento della verticale del potere continua ad assumere nuove e sempre più fosche forme, aprendo uno scenario per il futuro della Russia fatto di bande armate e di insicurezza generale. L’attesa della controffensiva ucraina contribuisce ad acuire le contraddizioni presenti tra i vari centri di potere, con sviluppi imprevedibili per la tenuta del regime sul medio-lungo periodo. Continua a leggere

Le prigioni segrete dove la Russia nasconde e tortura i civili ucraini. Negli ultimi 14 mesi, la Russia ha rapito migliaia di civili ucraini, tra cui volontari, giornalisti, ex soldati e funzionari, e li ha rinchiusi in prigioni russe. Le vittime non hanno lo status di prigionieri di guerra, non possono vedere i loro avvocati o i loro familiari e per la maggior parte di loro è impossibile comunicare con l'esterno. Chi è riuscito a uscire spesso non conosce ancora le ragioni ufficiali della propria incarcerazione o del rilascio. Solo a Sinferòpoli, più di 100 ostaggi civili (così sono chiamati dai difensori dei diritti umani) sono attualmente in custodia. Lilia Yapparova, inviata speciale del sito indipendente russo Meduza, ha parlato con gli ucraini che sono stati rilasciati dalle strutture, oltre che con i loro familiari e avvocati, per scoprire come funziona questo sistema carcerario clandestino. Continua a leggere