Le radici profonde della ‘Resistenza’ ucraina

di Vera Negri Zamagni. Pubblicato in Paradoxaforum del 12 giugno 2023.

Sono in molti ad essere ormai sgomenti di fronte alla continuazione della guerra russo-ucraina e si chiedono perché l’Ucraina non mostri una volontà di un accomodamento che porti ad una pace. Ho provato a scavare nella storia ben poco nota dell’Ucraina per trovare qualche spiegazione ed ecco che cosa ho scoperto.

È vero che la RUS ucraina nacque per prima. All’interno dalla grande area dei popoli slavi dell’Europa dell’Est ce ne furono due che costruirono per primi un’entità ‘statale’ significativa. Il primo fu la Rus di Kiiv, dove erano arrivati nel IX secolo i variaghi, popoli di origine scandinava (chiamati Rus dalla popolazione locale). A metà del 1600 una popolazione della Rus centrale, i cosacchi, si ribellarono alla dominazione polacca e costituirono uno stato autonomo (etmanato), ma venne ben presto inglobato nel costituendo Impero russo.

Nel corso dell’Ottocento vi furono vari tentativi di rivolta degli ucraini contro il dominio russo e contro quello austriaco, ma fu solo con la caduta dell’impero zarista e dell’impero asburgico che nel 1917 venne dichiarata la Repubblica popolare ucraina (che comprendeva est e centro) e nel 1918 la Repubblica nazionale dell’Ucraina occidentale. Ambedue furono sconfitte, la prima dai sovietici e la seconda dai polacchi (ricostituitisi come nazione). Era iniziato un periodo di grandi violenze per l’Ucraina che diventò tra I e II guerra mondiale teatro di enormi conflitti e grandi eccidi.

Durante la II guerra i tedeschi vennero inizialmente salutati come salvatori dal giogo russo, ma ben presto la situazione peggiorò perché i tedeschi perseguitarono quasi tutti gli ebrei ucraini (1,6 milioni morirono dei 2 milioni che erano) nei campi di concentramento tedeschi o sul posto e maltrattarono il resto della popolazione. Poi l’Urss respinse i tedeschi e invase la parte Est della Polonia, venendo a comporre così la ‘Grande Ucraina’ (ovest, centro e est), che continuò ad essere una delle repubbliche dell’URSS, ma ingrandita (anche perché nel 1954 vi venne aggiunta da Krusciov la Crimea, non ucraina e non russa, anche se russofona).

Dalla fine degli anni 1960 in poi ricomparvero i dissidenti ucraini e questi trovarono campo fertile, non per arrivare ad una ‘rivolta’ (non avevano sufficiente forza e organizzazione), ma per essere pronti alla prima occasione. Appena Gorbaciov venne estromesso nell’agosto 1991,l’Ucraina dichiarò l’indipendenza e solo da allora la lingua ucraina divenne la lingua ufficiale. Seguirono poi mille problemi e mille diversità di opinioni, ma una cosa restò sempre ferma: l’indipendenza dalla Russia.

Si capisce ora molto chiaramente perché gli ucraini preferiscano morire piuttosto che sottomettersi di nuovo alla Russia. Sul campo di battaglia sono poi intervenuti molti altri soggetti ‘ingombranti’, che a loro volta hanno motivi per non prendere decisioni di pace, ma niente di ciò che sta succedendo sarebbe comprensibile se non si partisse dalla consapevolezza delle ragioni di fondo della ‘Resistenza’ ucraina, un Davide contro un Golia. Alla pace si dovrà arrivare, ma questa Resistenza va onorata.

sintesi di Alessandro Bruni

