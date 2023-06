Intervista di Fabrizio Maffioletti. Sintesi delle risposte di Andrea Ciattaglia, direttore della rivista Prospettive. Pubblicato in Pressenza del 7 giugno 2023.

E’ stato dimostrato che la stagionalità – l’influenza, i colpi di calore… – influiscono poco sull’intasamento dei Pronti soccorso. Ben più rilevante e persistente lungo tutto l’anno è la carenza di risposte della sanità extraospedaliera, sia per prevenire l’accesso in urgenza, sia come garanzia della continuità di cure. Il risultato è un accesso ai Pronti soccorso come unica porta aperta del Servizio sanitario da parte di molti malati non autosufficienti che per anni non sono stati curati; molto spesso è il loro ultimo approdo, perché la carenza di continuità terapeutica – o, peggio, l’etichettatura come ‘casi sociali’ e quindi ‘non degni di esser curati’ – causa nei loro confronti abbandono terapeutico.

L’interruzione della continuità delle cure per i malati non autosufficienti non è mai legittima. Il malato non autosufficiente, per definizione, non guarisce. Tuttavia, ha sempre necessità di prestazioni di tutela della sua salute, che devono essere assicurate per legge dalla sanità. Se non in ospedale o in casa di cura, comunque a domicilio o in Residenza sanitaria assistenziale, dove il malato ha diritto alla copertura della metà dell’importo della retta da parte dell’Asl. È un diritto esigibile e universalistico, quindi non soggetto a valutazione Isee. Se l’Asl nega la quota, bastano poche istanze scritte per rivendicarla.

La non autosufficienza è l’esito delle malattie, non di non meglio specificate ‘situazioni sociali’, che di solito si fanno coincidere con quelle economiche o di ambiente famigliare. Semmai, i servizi sociali dovrebbero intervenire, com’è stabilito dalla legge, con contributi economici integrativi della retta alberghiera (o corrispondente ripartizione delle spese a domicilio) e non – come avviene oggi – nella funzione di coloro che negano l’accesso alle quote sanitarie con motivazioni socio-economiche. I geriatri che lavorano nelle strutture di lungodegenza lo dicono chiaramente: i pazienti non autosufficienti ricoverati sono sempre più gravi, ma attraverso la valutazione della loro condizione economica e famigliare, propria dei servizi assistenziali, viene negato l’accesso a servizi sanitari.

Per quanto riguarda le Residenze sanitarie assistenziali, il punto fondamentale non è il numero dei posti letto, che è in continua crescita per gli appetiti dei gestori speculativi e viziato dal ‘nulla’ sul fronte domiciliare. Il nodo critico è che la metà dei 30mila posti letto regionali in Rsa, pur essendo convenzionabile, non è coperto dalla quota sanitaria delle Asl, quindi i degenti – tutti malati gravi – devono pagarsi di tasca loro oltre 3mila euro al mese.

Il settore socio-sanitario residenziale – specialmente quello delle grandi strutture da oltre 100 posti, moderne ‘istituzioni totali’ di foucaultiana memoria – è appetibilissimo per il business dei privati: grande redditività, pochi controlli, qualità scarsa e comunque non rispondente ai bisogni dei malati. La politica dovrebbe perseguire da subito due strade parallele: aumento serrato dei controlli sulle strutture (che sono parte integrante del Servizio sanitario, in quanto enti accreditati) e ri-pubblicizzazione di una parte non marginale dei servizi. Anche per dimostrare che la gestione pubblica diretta, svincolata dalla pressione del ‘fare utile’ sui malati, cura meglio e con una gestione più razionale delle risorse.

sintesi di Alessandro Bruni

per leggere l'articolo completo aprire questo link